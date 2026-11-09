Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam năm 2027 tiếp tục tìm kiếm, vinh danh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực pháp luật.

Ngày 9/11, Trường Đại học Luật TP HCM (ULAW) phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức Lễ công bố và phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam – Vietnam Legal Elite Award lần thứ hai - năm 2027, với thông điệp “Vinh danh giá trị – Kiến tạo tương lai”.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM, phát biểu tại Lễ công bố và phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam năm 2027. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM, cho biết giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và xây dựng pháp luật. Việc lựa chọn ngày 9/11 (Ngày Pháp luật Việt Nam) để phát động mùa giải mới cũng nhằm gửi gắm thông điệp rằng tôn vinh những người góp phần xây dựng nền pháp lý chính là lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm phụng sự cộng đồng.

Theo TS Lê Trường Sơn, mùa giải đầu tiên năm 2026, Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam nhận được 485 đề cử từ các cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu, tổ chức nghề nghiệp và cá nhân trên cả nước. Kết quả này thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với việc ghi nhận những cống hiến trong lĩnh vực pháp luật.

Từ dấu mốc đó, ULAW định hướng duy trì Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam thành hoạt động thường niên, từng bước xây dựng một giải thưởng vinh danh có uy tín ở tầm quốc gia.

TS Lê Trường Sơn cũng trân trọng mời các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, cơ quan, tổ chức nghề nghiệp và cá nhân trên cả nước tham gia đề cử những người có đóng góp xứng đáng, qua đó giới thiệu những giá trị mà họ mang lại cho cộng đồng.

Lãnh đạo Trường Đại học Luật TP HCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng thực hiện nghi thức phát động Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý Việt Nam năm 2027. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng hành cùng giải thưởng, ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc giới thiệu những đóng góp có giá trị và kết nối tri thức pháp lý với đời sống xã hội.

“Đồng hành cùng Giải thưởng, chúng tôi mong muốn giúp bạn đọc hiểu rõ hơn ý nghĩa của những công trình, sáng kiến và sự cống hiến bền bỉ trong lĩnh vực pháp luật. Khi những giá trị ấy được chia sẻ rộng rãi, sự tôn vinh sẽ góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và ý thức phụng sự cộng đồng” - ông Nguyễn Khắc Văn chia sẻ.

Theo Ban Tổ chức, giải thưởng năm 2027 tập trung vào ba định hướng: Tiếp tục hoàn thiện tiêu chí và quy trình xét chọn; mở rộng mạng lưới đề cử trên phạm vi cả nước; tăng cường giới thiệu những đóng góp tiêu biểu để đồng nghiệp, người học và công chúng có thể tìm hiểu, học hỏi và tiếp nối.

Việc xét chọn dựa trên hồ sơ và minh chứng về đóng góp của cá nhân, chú trọng giá trị học thuật, hiệu quả thực tiễn và tầm ảnh hưởng.