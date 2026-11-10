Tàu hàng gần 24.000 tấn mắc cạn ở biển Chân Mây - Lăng Cô

Do gió to, sóng lớn, tàu hàng VTA NEPTUNE bị kéo rê neo, trôi khỏi vị trí ban đầu và mắc cạn tại bãi biển thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế.

Ngày 10/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho biết, do sóng to, gió mạnh, một tàu hàng mang quốc tịch Việt Nam đã bị trôi dạt, mắc cạn tại vùng biển xã Chân Mây - Lăng Cô vào tối 9/11.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 9/11, tàu VTA NEPTUNE (quốc tịch Việt Nam, số IMO 9168752), loại tàu chở hàng rời, bị trôi dạt và mắc cạn tại tọa độ 16°20'38”N, 107°57'06”E, thuộc vùng biển thành phố Huế. Vị trí tàu mắc cạn cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam, gần khu vực bãi biển resort Laguna, thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô.

Tàu hàng bị mắc cạn tại bãi biển thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: Ban Chỉ huy quân sự xã Chân Mây - Lăng Cô

Được biết, tàu VTA NEPTUNE thuộc sở hữu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VTA, có trọng tải toàn phần 23.620 tấn, tổng dung tích 14.446 GT, chiều dài 150,52m, rộng 26m. Thời điểm xảy ra sự việc, tàu không chở hàng, trên tàu có 20 thuyền viên; lượng nhiên liệu gồm 211,81 tấn dầu FO và 51,82 tấn dầu DO.

Để bảo đảm an toàn hàng hải, an toàn cho thuyền viên và phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã yêu cầu chủ tàu khẩn trương khảo sát tình trạng thân vỏ, kiểm tra các két ballast, xác định lượng nhiên liệu còn lại và đánh giá tình trạng cân bằng, mớn nước của tàu.

Ngoài ra, chủ tàu phải nghiên cứu, triển khai phương án đưa tàu thoát cạn và di chuyển đến vị trí neo đậu an toàn; thường xuyên báo cáo tiến độ cho Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để phối hợp hỗ trợ.

Hiện, lực lượng chức năng đang theo dõi tình hình, chờ tàu lai dắt để triển khai phương án kéo tàu ra khỏi vị trí mắc cạn, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn và thiệt hại có thể xảy ra.