Khởi tố 3 người thuê ô tô tự lái ở Phú Thọ rồi mang đi cầm cố

Phan Anh Thiên cùng hai đồng phạm thuê ô tô tự lái của người dân rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 206 triệu đồng.

Lợi dụng hình thức thuê ô tô tự lái, ba người ở Phú Thọ đã bàn bạc, thuê xe của người dân rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Sau khi thực hiện hành vi, một người bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an truy tìm, bắt giữ.

Điều tra viên lấy lời khai bị can Phan Anh Thiên. Ảnh CAT Phú Thọ

Theo tài liệu điều tra, năm 2025, do không có tiền tiêu xài, Phan Anh Thiên (SN 1982, trú tại tổ dân phố Chùa Láp, phường Vĩnh Phúc) nảy sinh ý định thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố. Thiên bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi này với Nguyễn Văn Tú (SN 1995) và Nguyễn Xuân Thành (SN 1990, cùng trú tại thôn Dịch Đồng, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ).

Sau đó, cả ba thuê ô tô biển số 88A-108.xx của anh L.A.T (trú tại tổ dân phố Vĩnh Thịnh 4, phường Vĩnh Yên). Các đối tượng đưa xe đến gửi tại nhà anh D.Đ.K (SN 1977, trú tại tổ dân phố Đồng Khâu, phường Vĩnh Yên) để tìm nơi cầm cố.

Do chưa tìm được địa điểm nhận cầm cố, cả ba hỏi vay anh K. 45 triệu đồng để chi tiêu và tiếp tục tìm nơi cầm cố chiếc xe. Sau đó, các đối tượng mang xe đến cầm cố cho anh T.V.N (SN 1991, trú tại thôn Yên Định, xã Xuân Lãng) lấy 85 triệu đồng.

Trong số tiền này, các đối tượng dùng 45 triệu đồng trả khoản vay của anh K., 40 triệu đồng còn lại được chia nhau tiêu xài. Theo kết quả định giá của cơ quan chức năng, chiếc ô tô trên trị giá 206,25 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân và tiến hành xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi của các đối tượng, bắt giữ Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành. Riêng Phan Anh Thiên bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an phường Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan, đến ngày 1/11, lực lượng công an đã bắt giữ Thiên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can Phan Anh Thiên, Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, cơ quan điều tra đã đề nghị Viện KSND tỉnh Phú Thọ truy tố hai bị can Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành. Riêng Phan Anh Thiên, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi cho thuê tài sản có giá trị lớn, đặc biệt là ô tô. Chủ tài sản cần xác minh kỹ thông tin người thuê, lập hợp đồng chặt chẽ và có biện pháp quản lý, theo dõi phù hợp. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được xác minh, giải quyết.

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