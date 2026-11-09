Gói thầu STEM Robotics hơn 1,9 tỷ đồng tại Trường Vạn Bảo chỉ một nhà thầu tham dự

Gói thầu STEM Robotics hơn 1,9 tỷ đồng tại Trường Tiểu học Vạn Bảo chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia.

﻿Trường Tiểu học Vạn Bảo là chủ đầu tư gói thầu cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình giáo dục STEM Robotics và công nghệ số năm học 2026–2027, có giá hơn 1,9 tỷ đồng (Nguồn: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông).

Một gói thầu hơn 1,9 tỷ đồng, chỉ có một nhà thầu tham dự

Theo thông tin đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Trường Tiểu học Vạn Bảo là chủ đầu tư gói thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình giáo dục STEM Robotics và công nghệ số năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học Vạn Bảo”.

Gói thầu có mã thông báo mời thầu IB2600582841-00, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã PL2600348148. Giá gói thầu được phê duyệt là 1.903.650.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện được xác định từ kinh phí thu học phí của học sinh tham gia chương trình.

Theo biên bản mở thầu ngày 29/10/2026, chỉ có một nhà thầu tham dự là Công ty TNHH Giáo dục One Space, với giá dự thầu 1.612.275.000 đồng, không có giảm giá.

Như vậy, giá dự thầu của doanh nghiệp thấp hơn giá gói thầu 291.375.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 15,31%.

Mức chênh lệch này tương đương gần 291,4 triệu đồng so với giá gói thầu được phê duyệt. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố giá, việc chỉ có một nhà thầu tham dự cũng đặt ra vấn đề cần quan tâm về mức độ cạnh tranh thực tế.

Cần nhấn mạnh, việc chỉ có một nhà thầu tham dự không đồng nghĩa với việc quy trình đấu thầu có sai phạm. Tuy nhiên, đối với gói thầu có giá trị hơn 1,9 tỷ đồng, sử dụng nguồn thu học phí của học sinh, việc đánh giá tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cần được xem xét trên cơ sở đầy đủ hồ sơ và các điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Vai trò của đơn vị tư vấn và những tiêu chí cần làm rõ

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 84/BC-VISMA ngày 30/10/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư VISMA, đơn vị này được giao thực hiện công việc lập hồ sơ mời thầu qua mạng và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng.

Báo cáo cho biết tổ chuyên gia được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-VISMA ngày 14/10/2026. Thành phần tổ chuyên gia gồm ông Nguyễn Quốc Hùng, tổ trưởng và bà Đặng Hương Ly, thành viên.

Kết quả đánh giá cho thấy Công ty TNHH Giáo dục One Space được đánh giá đạt về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá E-HSDT và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là những tài liệu cần được đối chiếu để làm rõ quá trình tổ chức gói thầu.

Đáng chú ý, hồ sơ mời thầu đặt ra yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm tối thiểu 1.903.650.000 đồng trong ba năm gần nhất. Nhà thầu đồng thời phải có hợp đồng tương tự về cung cấp dịch vụ tổ chức giảng dạy, đào tạo hoặc khóa học về Robotics, lập trình, công nghệ số với giá trị tối thiểu 571.095.000 đồng.

Về nhân sự, hồ sơ yêu cầu một nhân sự điều hành, phụ trách chung có trình độ cử nhân trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục; hai giáo viên giảng dạy có trình độ cử nhân thuộc các ngành chuyên môn được quy định và có chứng chỉ đào tạo về Robot.

Đây là những tiêu chí liên quan trực tiếp đến năng lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng tổ chức thực hiện gói thầu. Tuy nhiên, vấn đề cần xem xét là các yêu cầu này được xây dựng trên cơ sở nào, có tương xứng với quy mô, tính chất và thời gian thực hiện hợp đồng hay không.

Đặc biệt, yêu cầu doanh thu bình quân tối thiểu bằng giá gói thầu và hợp đồng tương tự có giá trị tối thiểu hơn 571 triệu đồng cần được đặt trong mối tương quan với quy mô dịch vụ thực tế. Việc xác định tiêu chí năng lực phải vừa bảo đảm lựa chọn được nhà thầu đủ khả năng thực hiện, vừa không tạo ra những hạn chế không cần thiết đối với sự tham gia của các nhà cung cấp có năng lực.

Một nội dung khác cần được làm rõ là vai trò của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư VISMA trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Theo báo cáo, đơn vị này thực hiện cả công việc lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT.

Việc một đơn vị tư vấn đảm nhận các công việc này cần được xem xét trên cơ sở phạm vi hợp đồng tư vấn, quy trình thực hiện, trách nhiệm của tổ chuyên gia và việc bảo đảm tính độc lập, khách quan trong đánh giá hồ sơ dự thầu. Đây là vấn đề cần kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, không thể chỉ từ việc đảm nhận hai công việc mà kết luận có vi phạm.

Đáng chú ý, Báo cáo đánh giá E-HSDT kết luận hồ sơ mời thầu bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và không ghi nhận nội dung nào chưa phù hợp với quy định pháp luật dẫn đến hạn chế sự tham dự của nhà thầu. Kết luận này cần được đối chiếu với các tiêu chí cụ thể trong E-HSMT và thực tế quá trình tiếp cận, tham dự của các nhà cung cấp trên thị trường.

Hiệu quả sử dụng nguồn học phí cần được nhìn nhận từ chất lượng thực tế

﻿Hoạt động thực hành, thiết bị Robotics và đội ngũ giảng dạy là những yếu tố cần được xem xét khi đánh giá chất lượng dịch vụ và cơ sở xác định đơn giá gói thầu. Ảnh minh họa.

Một nội dung đáng chú ý khác là nguồn vốn thực hiện gói thầu được xác định từ nguồn thu học phí của học sinh tham gia chương trình.

Theo thông tin công bố, gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng 7 tháng, loại hợp đồng đơn giá cố định. Các hạng mục bao gồm dịch vụ giảng dạy STEM Robotics và công nghệ số cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 cùng chi phí quản lý chung.

Theo cơ cấu giá trị được công bố, tổng khối lượng chương trình là 1.295 tiết học, với đơn giá 1.245.000 đồng/tiết. Tổng giá trị các hạng mục giảng dạy tương ứng 1.612.275.000 đồng.

Đối với chương trình giáo dục STEM Robotics và công nghệ số, chi phí không chỉ nằm ở hoạt động giảng dạy mà còn có thể liên quan đến thiết bị Robotics, phần mềm, học liệu, vật tư thực hành và đội ngũ nhân sự chuyên môn. Do đó, việc làm rõ cơ cấu đơn giá, danh mục thiết bị, nội dung chương trình và yêu cầu đầu ra là cơ sở quan trọng để đánh giá tương quan giữa chi phí bỏ ra với chất lượng dịch vụ nhận được.

Đặc biệt, với hình thức hợp đồng đơn giá cố định, việc xác định khối lượng giảng dạy, số lượng học sinh tham gia, đơn giá từng nội dung và phương thức nghiệm thu cần được thể hiện cụ thể trong hồ sơ hợp đồng. Đây cũng là căn cứ để kiểm soát chi phí, tránh tình trạng thanh toán không tương ứng với khối lượng dịch vụ thực tế.

Bởi nguồn kinh phí thực hiện được xác định từ học phí của học sinh tham gia chương trình, một vấn đề khác cần được quan tâm là mức thu đối với mỗi học sinh được xây dựng như thế nào, số lượng học sinh dự kiến tham gia là bao nhiêu và việc tổ chức chương trình có bảo đảm tính tự nguyện, công khai đối với phụ huynh hay không.

Hiệu quả của gói thầu vì vậy không chỉ được đánh giá thông qua việc lựa chọn được nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu, mà còn phải được nhìn nhận từ chất lượng giảng dạy, thiết bị sử dụng, khối lượng dịch vụ thực tế và lợi ích mà học sinh nhận được.

Từ những thông tin đã công bố, chưa có cơ sở để kết luận quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Trường Tiểu học Vạn Bảo có vi phạm. Tuy nhiên, việc gói thầu hơn 1,9 tỷ đồng chỉ có một nhà thầu tham dự, cùng những tiêu chí về doanh thu, hợp đồng tương tự và cơ cấu giá dịch vụ là những nội dung cần được tiếp tục làm rõ.

Để bảo đảm thông tin khách quan, Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tìm hiểu, đề nghị Trường Tiểu học Vạn Bảo cung cấp thông tin về quá trình xây dựng dự toán, căn cứ xác định giá gói thầu, số lượng đơn vị quan tâm, lý do chỉ có một nhà thầu tham dự và phương án kiểm soát chất lượng dịch vụ.