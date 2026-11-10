Bùng nổ lễ khai mạc Giải U23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026

Lễ khai mạc vinh dự đón tiếp sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao: ông Phạm Anh Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai), ông Trần Quốc Tuấn (Chủ tịch VFF), ông Đỗ Đức Hoàng (Phó TGĐ VTV), ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch Tập đoàn HAGL) cùng ông Keolattana Sihavong (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak, Lào).

Bốn đội bóng góp mặt gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát với những đối thủ có trình độ, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Với người hâm mộ, giải đấu còn mang đến cơ hội được chứng kiến bóng đá quốc tế ngay tại Pleiku.

Tuyển U23 Thái Lan

Tuy nhiên, điều tạo nên nét riêng của giải đấu không chỉ là chất lượng chuyên môn. Trước giờ bóng lăn, sân Pleiku được phủ lên sắc màu văn hóa Tây Nguyên với chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc địa phương.

Màn trình diễn có sự tham gia của 300 nghệ nhân cồng chiêng cùng các nghệ sĩ, diễn viên và đội bóng đá nữ Đak Đoa đã tạo nên một không khí lễ hội đặc biệt.

Tiếng cồng chiêng J’rai, Bahnar vang lên giữa không gian sân vận động, hòa cùng những điệu xoang và tiết mục nghệ thuật “Vang xa tiếng cồng chiêng” ...

SVĐ Pleiku Arena bùng nổ không khí hội tụ giữa âm hưởng cồng chiêng và sức nóng bóng đá

Bóng đá vì thế trở thành chiếc cầu nối giữa thể thao và văn hóa. Người hâm mộ đến sân không chỉ để xem những trận đấu, cổ vũ cho các cầu thủ trẻ, mà còn có dịp cảm nhận một phần bản sắc của đại ngàn.

Hơn 10.000 khán giả đã phủ kín khán đài Pleiku Arena, biến nơi đây thành "chảo lửa" rực rỡ sắc màu. Đêm diễn mở màn bằng chương trình nghệ thuật Tây Nguyên đậm đà bản sắc. Tiếng cồng chiêng ngân vang kết hợp cùng vũ điệu sôi động của đồng bào Jrai, Bana đã mang lại bữa tiệc văn hóa - thể thao độc đáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tuyên bố khai mạc.



Phát biểu mở màn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhiệt liệt chào mừng 4 đội tuyển: U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Ông nhấn mạnh giải đấu không chỉ giúp các cầu thủ trẻ cọ xát chuyên môn mà còn là bước đệm quan trọng quảng bá hình ảnh địa phương trong Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Ở trận đấu sớm vào lúc 15h, U23 Qatar và U23 Singapore chia điểm hòa không bàn thắng (0-0).



Trận tâm điểm diễn ra ngay sau lễ khai mạc, U23 Việt Nam chạm trán U23 Thái Lan.

Tiền đạo Minh Tâm (biên chế CLB HAGL) ghi 2 bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan.

Kết thúc hiệp 1, U23 Việt Nam dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp đẳng cấp của tiền đạo Minh Tâm (biên chế CLB HAGL).

U23 VN có màn trình diễn ấn tượng.

Tiền đạo Minh Hoàng ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam.

Những phút cuối trận, tiền đạo vào sân thay người Minh Hoàng đã ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển U23 Việt Nam, khi sút thành công trên chấm 11 mét