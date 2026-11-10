Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bùng nổ lễ khai mạc Giải U23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026

Tối 10/11, SVĐ Pleiku Arena bùng nổ không khí hội tụ giữa âm hưởng cồng chiêng và sức nóng bóng đá, khai màn Giải bóng đá quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Hà Ngọc Chính

Lễ khai mạc vinh dự đón tiếp sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao: ông Phạm Anh Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai), ông Trần Quốc Tuấn (Chủ tịch VFF), ông Đỗ Đức Hoàng (Phó TGĐ VTV), ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch Tập đoàn HAGL) cùng ông Keolattana Sihavong (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak, Lào).

Bốn đội bóng góp mặt gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát với những đối thủ có trình độ, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Với người hâm mộ, giải đấu còn mang đến cơ hội được chứng kiến bóng đá quốc tế ngay tại Pleiku.

tuyen-thai-lan.jpg
Tuyển U23 Thái Lan

Tuy nhiên, điều tạo nên nét riêng của giải đấu không chỉ là chất lượng chuyên môn. Trước giờ bóng lăn, sân Pleiku được phủ lên sắc màu văn hóa Tây Nguyên với chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc địa phương.

dai-dien.jpg
Màn trình diễn có sự tham gia của 300 nghệ nhân cồng chiêng cùng các nghệ sĩ, diễn viên và đội bóng đá nữ Đak Đoa đã tạo nên một không khí lễ hội đặc biệt.

Tiếng cồng chiêng J’rai, Bahnar vang lên giữa không gian sân vận động, hòa cùng những điệu xoang và tiết mục nghệ thuật “Vang xa tiếng cồng chiêng” ...

co-g-chieng.jpg
SVĐ Pleiku Arena bùng nổ không khí hội tụ giữa âm hưởng cồng chiêng và sức nóng bóng đá

Bóng đá vì thế trở thành chiếc cầu nối giữa thể thao và văn hóa. Người hâm mộ đến sân không chỉ để xem những trận đấu, cổ vũ cho các cầu thủ trẻ, mà còn có dịp cảm nhận một phần bản sắc của đại ngàn.

Hơn 10.000 khán giả đã phủ kín khán đài Pleiku Arena, biến nơi đây thành "chảo lửa" rực rỡ sắc màu. Đêm diễn mở màn bằng chương trình nghệ thuật Tây Nguyên đậm đà bản sắc. Tiếng cồng chiêng ngân vang kết hợp cùng vũ điệu sôi động của đồng bào Jrai, Bana đã mang lại bữa tiệc văn hóa - thể thao độc đáo.

ct-gia-lia.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tuyên bố khai mạc.

Phát biểu mở màn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhiệt liệt chào mừng 4 đội tuyển: U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Ông nhấn mạnh giải đấu không chỉ giúp các cầu thủ trẻ cọ xát chuyên môn mà còn là bước đệm quan trọng quảng bá hình ảnh địa phương trong Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

sigapo.jpg
Ở trận đấu sớm vào lúc 15h, U23 Qatar và U23 Singapore chia điểm hòa không bàn thắng (0-0).

Trận tâm điểm diễn ra ngay sau lễ khai mạc, U23 Việt Nam chạm trán U23 Thái Lan.

107628d6889d61c3388cjpg.jpg
Tiền đạo Minh Tâm (biên chế CLB HAGL) ghi 2 bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan.

Kết thúc hiệp 1, U23 Việt Nam dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp đẳng cấp của tiền đạo Minh Tâm (biên chế CLB HAGL).

2u6a1466.jpg
U23 VN có màn trình diễn ấn tượng.
2u6a1410-1.jpg
Tiền đạo Minh Hoàng ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam.

Những phút cuối trận, tiền đạo vào sân thay người Minh Hoàng đã ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển U23 Việt Nam, khi sút thành công trên chấm 11 mét

Mời bạn đọc xem video: Hơn 10.000 khán giả đã phủ kín khán đài Pleiku Arena, biến nơi đây thành "chảo lửa" rực rỡ sắc màu. Nguồn Hà Chính
tin sản xuất
#Giải U23 quốc tế #Gia Lai VTV Cup 2026 #Tối 10/11 #U23 Việt Nam #U23 Thái Lan #U23 Singapore

Bài liên quan

Xã hội

Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 diễn ra ấn tượng, rực rỡ sắc màu văn hoá

Tối 7/11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, chương trình nghệ thuật Festival Cồng chiêng – Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 2026 diễn ra rực rỡ sắc màu.

Từ 20h, không khí tại Quảng trường Đại Đoàn Kết đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các đoàn nghệ nhân tiến vào sân khấu trong phần diễu hành chào sân. Gần 300 nghệ nhân tiêu biểu đại diện cho 10 tỉnh, thành phố cùng gần 1.200 nghệ nhân thuộc 27 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu văn hoá.

1.jpg
Từ 20h, không khí tại Quảng trường Đại Đoàn Kết đã trở nên náo nhiệt khi hàng ngàn người dân về đây đón xem chương trình nghệ thuật. Ảnh: Việt Cường
Xem chi tiết

Xã hội

Gia Lai long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 234 của Hoàng đế Quang Trung

Lễ giỗ lần thứ 234 của Hoàng đế Quang Trung là dịp để tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc cùng các tướng sĩ nhà Tây Sơn.

Sáng 10/9 (ngày 29/7 Âm lịch), Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 234 của Hoàng đế Quang Trung (1792 - 2026) tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn).

Đến dự Lễ giỗ có đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Xem chi tiết

Xã hội

Ô tô vi phạm tốc độ 32 lần, tài xế ở Gia Lai bị phạt 98,5 triệu đồng

Qua hệ thống giám sát, CSGT Gia Lai xác minh ô tô vi phạm tốc độ 32 lần trong gần hai tháng; hai tài xế bị xử phạt và trừ điểm giấy phép lái xe.

Thông qua hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện ô tô biển kiểm soát 78C.xxx có hành vi chạy quá tốc độ quy định đến 32 lần trên quốc lộ 1D và một số tuyến đường thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

gia-lai-phat-hien-o-to-vi-pham-toc-do-32-lan-qua-he-thong-giam-sat-giao-thong.jpg
Xử lý lái xe có hành vi vi phạm tốc độ. Ảnh ĐVCC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới