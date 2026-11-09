Bắt nghi phạm tự ý bán vàng của người cho vay để chơi tiền ảo trên mạng

Được tin tưởng giao giấy tờ cầm cố vàng, nghi phạm đã tự ý chuộc tài sản, đem bán để lấy tiền đầu tư tiền ảo rồi mất trắng.

Ngày 9/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT - PC01), Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Công Tình (31 tuổi, trú xã Hàm Thuận, Lâm Đồng) để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2024, vợ chồng ông NTH và bà TTTh mang vàng đi cầm cố để có tiền cho Đoàn Công Tình vay. Vợ chồng ông H còn giao giấy tờ cầm cố vàng cho Tình nhằm tạo điều kiện để người này thay mặt trả tiền lãi.

Lợi dụng sự tin tưởng của người cho vay, Tình tự ý chuộc lại số vàng đang cầm cố mà không được sự đồng ý của vợ chồng ông H. Có số vàng trong tay, người này tiếp tục đem bán, lấy tiền đầu tư vào tiền ảo trên mạng Internet với hy vọng kiếm lời.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đầu tư này đã bị thua lỗ hết. Điều này khiến vợ chồng ông H mất cả khoản tiền cho vay lẫn số vàng đã mang đi cầm cố.

PC01 Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Công Tính. Ảnh: PC01

Phát hiện sự việc, vợ chồng ông H trình báo cơ quan Công an. Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng, đã tập trung lực lượng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của người vay tiền.

Làm việc với cơ quan điều tra, Đoàn Công Tình thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác định số tiền Tình chiếm đoạt của vợ chồng ông NTH là hơn 300 triệu đồng.

Ngày 8/11, sau khi tống đạt các quyết định tố tụng, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của Đoàn Công Tình để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ liên quan.

Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng, đang điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi cho người khác vay tiền, giao tài sản hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản. Đặc biệt, không nên vì tin tưởng các mối quan hệ quen biết mà chủ quan, bỏ qua các biện pháp bảo vệ quyền lợi của mình.

Khi cho vay tiền, các bên cần lập giấy tờ, thỏa thuận rõ ràng về mục đích sử dụng tiền, phạm vi được phép sử dụng tài sản, trách nhiệm thanh toán và nghĩa vụ hoàn trả. Những thỏa thuận này cần được thể hiện cụ thể để tránh phát sinh tranh chấp hoặc bị lợi dụng lòng tin.

Khi phát hiện người được giao quản lý tài sản có dấu hiệu tự ý sử dụng, chuyển nhượng hoặc chiếm đoạt tài sản trái thỏa thuận, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.