Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mưa lớn dồn dập, 2 hồ thủy điện ở Huế tăng xả tràn

Do mưa lớn những ngày qua, 2 hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền nằm ở thượng nguồn sông Bồ và sông Hương đã vận hành điều tiết nước nhằm đảm bảo an toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 10/11, thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, từ 19h ngày 8/11 đến 7h ngày 10/11, lượng mưa đo được vùng đồng bằng phổ biến từ 70-150mm, vùng núi từ 300-500mm, có nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 760mm; Khe Tre 608mm; A Lưới 597mm; Tà Lương 595mm.

Dự báo từ sáng 10/11 đến sáng 12/11, TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa trong 24 - 48 giờ tới phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm.

td-huong-dien.png
Thủy điện Hương Điền được yêu cầu điều tiết nước về hạ du với lưu lượng tăng dần từ 300 - 1.000m3/s.

Để ứng phó mưa lớn và đảm bảo dung tích phòng lũ, ngày 10/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ); điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền (thượng nguồn sông Hương).

Theo đó, từ 10h ngày 10/11, hồ chứa thủy điện Bình Điền điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200 - 800m3/s; điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Đối với hồ thủy điện Hương Điền, từ 7h cùng ngày, hồ điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300 - 1.000m3/s, trong đó qua tua bin với lưu lượng 178m3/s.

img-20261110-071113-4473.png
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở các xã A Lưới, TP Huế bị ngập cục bộ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu chủ hồ chứa thủy điện Hương Điền, Bình Điền thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ, sông Hương để phòng tránh ngập lụt cho vùng hạ du.

Đồng thời, yêu cầu UBND xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền, Bình Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói, trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền.

>>>Xem thêm video lũ lụt ở TP Huế năm 2025.
#TP Huế #điều tiết nước #mưa lớn #thuỷ điện #hồ đập #Sông Hương

Bài liên quan

Xã hội

Tàu hàng gần 24.000 tấn mắc cạn ở biển Chân Mây - Lăng Cô

Do gió to, sóng lớn, tàu hàng VTA NEPTUNE bị kéo rê neo, trôi khỏi vị trí ban đầu và mắc cạn tại bãi biển thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế.

Ngày 10/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho biết, do sóng to, gió mạnh, một tàu hàng mang quốc tịch Việt Nam đã bị trôi dạt, mắc cạn tại vùng biển xã Chân Mây - Lăng Cô vào tối 9/11.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 9/11, tàu VTA NEPTUNE (quốc tịch Việt Nam, số IMO 9168752), loại tàu chở hàng rời, bị trôi dạt và mắc cạn tại tọa độ 16°20'38”N, 107°57'06”E, thuộc vùng biển thành phố Huế. Vị trí tàu mắc cạn cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam, gần khu vực bãi biển resort Laguna, thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô.

Xem chi tiết

Xã hội

Mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở nhiều nơi ở Quảng Trị và TP Huế

Mưa lớn trong những ngày qua khiến nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị và TP. Huế bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông cục bộ.

Ngày 10/11, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ qua, lượng mưa ở phía bắc tỉnh phổ biến 50-160mm, có nơi cao hơn như Trường Sơn 247mm, Đồng Tâm 187mm. Phía nam tỉnh có mưa phổ biến 100-300mm, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Vĩnh Ô 364mm, Hướng Sơn 402mm.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực miền núi bị chia cắt. Cụ thể, tại xã Đakrông, 6 điểm ngầm tràn bị ngập sâu từ 2 - 2,5m, gồm tràn Ly Tôn, cầu tràn Chân Rò, tràn Đá Đỏ, tràn Tà Rẹc, tràn Làng Cát và tràn Tà Lêng.

Xem chi tiết

Xã hội

Mưa lũ ở Lào Cai, 42 hộ dân Bắc Hà bị ảnh hưởng

Mưa lớn do tác động của không khí lạnh trút xuống xã Bắc Hà (Lào Cai) khiến nước từ khe suối đổ về nhanh, nhiều khu vực bị ngập sâu, hàng chục hộ dân ảnh hưởng.

Theo thông tin từ UBND xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), đến 7h45 ngày 7/11, đợt mưa lũ đã tác động đến 9 thôn, tập trung chủ yếu tại trung tâm xã, khu Na Hối và Thải Giàng Phố. Tổng cộng có 42 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 38 căn nhà bị ngập, 1 nhà bị sập tường và 1 nhà bị đất sạt vào tường với khối lượng khoảng 50 m³; nhiều người dân không kịp di chuyển tài sản khi nước lũ ập đến.

1000049730.jpg
Mưa lớn gây ngập lụt ở Bắc Hà.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới