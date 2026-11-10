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Xã hội

Giải cứu thành công 10 người dân bị nước lũ cô lập ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa ứng cứu thành công 10 người dân ở xã Hướng Hiệp bị mắc kẹt trong rẫy do mưa lớn, nước lũ chia cắt.

Hạo Nhiên

Ngày 10/11, thông tin Công an xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng công an xã vừa giải cứu thành công 10 người dân bị mắc kẹt do mưa lũ, nước suối dâng cao, chia cắt đường trở về nhà.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài, nước suối dâng cao và chảy xiết, 10 người dân thuộc thôn Phú An và thôn A Rồng (xã Hướng Hiệp) đi làm tràm tại khu vực Km27, đường vào xã Hướng Sơn (cũ), nay thuộc xã Hướng Phùng, bị mắc kẹt.

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Lực lượng Công an ứng cứu thành công 10 người dân bị nước lũ cô lập. Ảnh: Minh Phong

Sau đó, nhóm người này phải trú tại một lán rẫy của người dân ở xã Hiếu Giang, khi không có lương thực, đối mặt với nhiều nguy hiểm.

Nhận được thông tin, Công an xã Hướng Hiệp khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức tiếp cận khu vực người dân mắc kẹt và thực hiện phương án cứu hộ, cứu nạn.

Đến 10h30 ngày 10/11, lực lượng Công an đã giải cứu thành công cả 10 người, đồng thời hỗ trợ đưa tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

>>>Xem thêm video lực lượng Biên phòng ứng cứu người dân gặp nạn trên biển.
#Mưa lũ #Quảng Trị #Công an xã Hướng Hiệp #giải cứu #người dân

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