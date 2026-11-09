Nghẹt thở giải cứu người đàn ông kẹt trong đám cháy nhà 3 tầng

Người đàn ông mắc kẹt trong căn nhà 3 tầng bốc cháy dữ dội được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời giải cứu, đưa ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 9/11, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy lớn tại căn nhà số 79/30/7A đường Âu Cơ (phường Hòa Bình, TP HCM).

Căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Khu vực 11 (Công an TP HCM) điều động 3 xe chữa cháy cùng 22 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng có mặt lúc 18h6, nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát PCCC và CNCH giải cứu người đàn ông 58 tuổi khỏi căn nhà cháy.

Chỉ hơn 10 phút sau, đám cháy được khống chế và sau đó được dập tắt hoàn toàn. Đáng chú ý, trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã cứu được ông Lương Đại Ngọc (58 tuổi) bị mắc kẹt bên trong căn nhà, đưa ra ngoài an toàn.

Vụ cháy xảy ra tại khu vực lầu 3, gây thiệt hại khoảng 4m² trên tổng diện tích 128m² của căn nhà cùng một số vật dụng, hiện chưa ước tính được giá trị thiệt hại. Nhờ triển khai chữa cháy kịp thời, lực lượng chức năng bảo vệ được 124m² diện tích còn lại, ngăn không cho ngọn lửa cháy lan sang các khu vực xung quanh và nhà dân lân cận.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ gia đình, đặc biệt là những nhà dạng ống, nhà nhiều tầng có không gian kín và lối thoát nạn hạn chế, cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và xây dựng phương án thoát nạn khi có sự cố.

Người dân cần giữ thông thoáng cầu thang, ban công, cửa sổ; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, không để bếp, nến, hương hoặc vàng mã đang cháy khi không có người trông coi. Đồng thời, không sử dụng quá tải thiết bị điện, tắt các thiết bị không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà.