Giá xăng dầu giảm, doanh nghiệp kỳ vọng phục hồi kinh doanh

Doanh nghiệp hưởng lợi khi chi phí đầu vào giảm

Từ đầu tháng 11/2026, thị trường xăng, dầu trong nước liên tiếp ghi nhận những đợt điều chỉnh giảm giá đáng kể. Đáng chú ý, ngày 31/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP, quy định đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về 0%, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Chính sách này góp phần giảm giá bán lẻ xăng, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước áp lực chi phí nhiên liệu.

Nhiên liệu giảm giá mang đến tín hiệu tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực vận tải, dịch vụ, giúp tiết giảm chi phí và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhiên liệu là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận chuyển, nhập nguyên liệu và phân phối hàng hóa. Vì vậy, việc giá xăng, dầu giảm được xem là tín hiệu tích cực, giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng chi phí, có thêm điều kiện cân đối hoạt động kinh doanh.

Anh Hoàng Nam, chủ một nhà hàng tại phường Cửa Lò cho biết, những thời điểm giá xăng, dầu tăng, chi phí nhập nguyên liệu thường chịu áp lực do các nhà cung cấp phải tính thêm chi phí vận chuyển. Điều này khiến việc cân đối chi phí kinh doanh gặp khó khăn, nhất là khi sức mua chưa thực sự ổn định.

“Giá xăng tăng thì chi phí vận chuyển, nhập hàng cũng dễ tăng theo. Nay giá xăng giảm mạnh, việc nhập nguyên liệu có phần nhẹ hơn, giúp chúng tôi giảm bớt áp lực. Trong điều kiện kinh doanh còn nhiều khó khăn, đây thực sự là tín hiệu tích cực”, anh Nam chia sẻ.

Theo các hộ kinh doanh, khi chi phí vận chuyển được tiết giảm, việc nhập hàng và duy trì hoạt động cũng thuận lợi hơn. Đây là yếu tố quan trọng giúp các cơ sở kinh doanh cải thiện khả năng cân đối tài chính, duy trì giá bán hợp lý và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Từ đầu tháng 11/2026, thị trường xăng, dầu trong nước liên tiếp ghi nhận những đợt điều chỉnh giảm giá đáng kể.

Không chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, người dân cũng được hưởng lợi từ những đợt giảm giá nhiên liệu. Ông Lê Quốc Tiến, phường Trường Vinh cho biết, xe ô tô của gia đình có bình xăng dung tích 40 lít. Trước đây, khi giá xăng dao động 26.000 - 27.000 đồng/lít, mỗi lần đổ đầy bình phải chi hơn 1 triệu đồng. Nay số tiền chỉ còn khoảng 836.000 đồng, tiết kiệm hơn 200.000 đồng so với cuối tháng 10.

Đối với những lao động sử dụng xe máy để mưu sinh, giá xăng giảm cũng mang lại lợi ích thiết thực. Anh Lê Văn Tuấn, shipper giao hàng tại khu đô thị Vinh Tân chia sẻ, trước đây mỗi ngày anh thường chi khoảng 120.000 đồng tiền xăng, nay chỉ còn 90.000 - 100.000 đồng. Mỗi ngày tiết kiệm khoảng 20.000 đồng, nếu tính cả tháng sẽ là khoản đáng kể đối với người có thu nhập chủ yếu từ công việc giao hàng.

“Công việc phải di chuyển liên tục nên tiền xăng là khoản chi phí đáng kể. Mỗi ngày tiết kiệm được một ít, nhưng cộng lại cả tháng cũng thành một khoản để trang trải sinh hoạt gia đình”, anh Trung chia sẻ.

Việc giảm chi phí đi lại cho người dân cũng được kỳ vọng góp phần cải thiện sức mua, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại, dịch vụ. Khi áp lực chi tiêu giảm bớt, người tiêu dùng có thêm dư địa dành cho các nhu cầu khác, qua đó hỗ trợ sức cầu trên thị trường.

Doanh nghiệp vận tải kỳ vọng phục hồi hoạt động

Là lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ biến động giá nhiên liệu, vận tải đang đón nhận những tín hiệu tích cực từ các đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu đầu tháng 11/2026.

Ông Hoàng Văn Cường, một doanh nghiệp taxi tư nhân ở Hà Tĩnh cho biết, giá xăng giảm mạnh thời gian qua đã giúp các doanh nghiệp taxi tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu, đối với doanh nghiệp taxi có số lượng phương tiện lớn, nhiên liệu là khoản chi phí thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng mong muốn giá nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức ổn định, tránh những biến động tăng giảm quá nhanh để có thể chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động lâu dài.

Trong 3 đợt điều chỉnh mới nhất, giá xăng giảm khoảng 4.600 - 5.100 đồng/lít, trong khi dầu diesel chỉ giảm 1.550 đồng/lít.

Ở góc độ toàn ngành, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An cho biết, các doanh nghiệp vận tải rất phấn khởi khi giá nhiên liệu giảm. Tuy nhiên, mức giảm giữa xăng và dầu hiện có sự chênh lệch đáng kể.

Cụ thể, trong 3 đợt điều chỉnh mới nhất, giá xăng giảm khoảng 4.600 - 5.100 đồng/lít, trong khi dầu diesel chỉ giảm 1.550 đồng/lít. Đây là điều đáng quan tâm bởi phần lớn phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa sử dụng dầu diesel làm nhiên liệu chính.

Theo ông Đạt, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30 - 35% tổng chi phí hoạt động của doanh nghiệp vận tải. Vì vậy, việc giá xăng giảm mạnh mới chỉ hỗ trợ rõ nét cho nhóm phương tiện sử dụng xăng, trong đó có taxi. Các doanh nghiệp vận tải hành khách và hàng hóa vẫn chịu áp lực lớn từ giá dầu.

Hiệp hội mong muốn cơ quan điều hành tiếp tục có giải pháp phù hợp để giá dầu giảm thêm, giúp doanh nghiệp thực sự giảm gánh nặng chi phí. Đồng thời, việc duy trì mặt bằng giá nhiên liệu ổn định sẽ giúp các đơn vị vận tải chủ động hơn trong xây dựng phương án kinh doanh, điều tiết giá cước và nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giá cước vận tải cũng cần được thực hiện kịp thời, tương ứng với biến động giá xăng, dầu. Khi nhiên liệu giảm giá, doanh nghiệp cần chủ động rà soát chi phí để có phương án điều chỉnh giá dịch vụ phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa đơn vị kinh doanh và hành khách.

Vận tải đang đón nhận những tín hiệu tích cực từ các đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu đầu tháng 11/2026.

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, việc kê khai, điều chỉnh giá cước phải bảo đảm đúng quy định, công khai và minh bạch. Doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm bán đúng giá niêm yết, đồng thời chủ động tính toán lại chi phí để điều chỉnh giá phù hợp khi giá nhiên liệu giảm. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi hành khách và ổn định thị trường vận tải.

Có thể thấy, việc giá xăng, dầu giảm đang mở ra những cơ hội tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp. Chi phí nhiên liệu hạ nhiệt giúp giảm áp lực đầu vào, cải thiện khả năng cân đối tài chính và tạo thêm dư địa để các đơn vị duy trì hoạt động. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp kỳ vọng giá nhiên liệu tiếp tục ổn định, qua đó tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và từng bước phục hồi trong thời gian tới.