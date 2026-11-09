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[INFOGRAPHIC] Hà Nội xén hè, mở rộng mặt đường 7 tuyến phố để giảm ùn tắc

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Hà Nội xén hè, mở rộng mặt đường 7 tuyến phố để giảm ùn tắc

Hà Nội dự kiến đầu tư gần 225 tỷ đồng cải tạo hè phố, mở rộng mặt đường tại 7 tuyến phố, góp phần tăng năng lực lưu thông và giảm ùn tắc giao thông.

Thiên Anh
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