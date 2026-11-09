[INFOGRAPHIC] Hà Nội xén hè, mở rộng mặt đường 7 tuyến phố để giảm ùn tắc

Hà Nội dự kiến đầu tư gần 225 tỷ đồng cải tạo hè phố, mở rộng mặt đường tại 7 tuyến phố, góp phần tăng năng lực lưu thông và giảm ùn tắc giao thông.
Từ tủ lạnh, máy pha cà phê đến camera an ninh, thiết bị thông minh có thể trở thành mục tiêu của hacker khi AI giúp phát hiện lỗ hổng nhanh và trên diện rộng.
Được tin tưởng giao giấy tờ cầm cố vàng, nghi phạm đã tự ý chuộc tài sản, đem bán để lấy tiền đầu tư tiền ảo rồi mất trắng.
Số trâu, bò chết chưa rõ nguyên nhân tại xã Hữu Kiệm (Nghệ An) tiếp tục tăng, đến trưa 9/11 lên 46 con, thuộc 17 hộ dân.
Mưa lớn kéo dài khiến mố cầu Bái Sim bị sập, nền đường dẫn lên cầu sạt lở nghiêm trọng, khiến tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành không thể lưu thông.
Cầu Tân Thành (Tây Ninh) bất ngờ bị sập khi máy cày kéo rơ-moóc chở máy xúc đi qua khiến phương tiện rơi xuống kênh. Sự cố không gây thương vong về người.
Sau khi hỏi về giấy chuyển công tác, nhân viên y tế trường THPT An Biên (An Giang) dùng dao truy đuổi, chém hiệu trưởng bị thương, khiến học sinh hoảng loạn.
Mở rộng diện tích chuẩn an toàn, Bắc Ninh đẩy mạnh cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói là chìa khóa mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu nông sản.
Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đang điều trị 14 trường hợp ngộ độc cá nóc, trong đó một bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy thận nặng.
Thông tư 81 cấm ban phụ huynh thu, giữ quỹ và vận động đóng góp cào bằng. Nhiều cha mẹ hoan nghênh, nhưng lo tình trạng lách luật dưới tên gọi tự nguyện.
Kết quả rà soát ban đầu tại dự án chung cư CT6-Bemes, phường Kiến Hưng (Hà Nội) xác định có 136 căn hộ, căn nhà thuộc diện dự kiến phải di dời.
Trong sáng 09/11, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Trong lúc đạp xe đi chơi, cháu N.Đ.Đ.K. (SN 2019, phường Hóa Châu, TP Huế) không may bị ngã xuống kênh nước tử vong.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai đang nỗ lực dập tắt vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại quán karaoke Nữ Hoàng.
Với vai trò phổ biến, tư vấn và hỗ trợ pháp lý, đội ngũ luật gia, luật sư góp phần thu hẹp khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn đời sống.
Hà Nội là một trong 26 tỉnh, thành phố được Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức, kết hợp tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật thiết thực.
Trong loạt “đất vàng” được điểm tên, một trong những vị trí nổi bật là khu đất tại số 68 Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa).
Đang vận chuyển hơn 77kg pháo đi tiêu thụ, đối tượng Phan Ngọc Thiện đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.
Thành phố Đà Nẵng muốn giữ lại nước trong các hồ ngay từ bây giờ để chủ động ứng phó nguy cơ thiếu nước năm 2027.
Hai công nhân đang làm việc tại mỏ đá 99 (xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) bất ngờ rơi từ khu vực khai thác trên núi cao hàng chục mét xuống đất dẫn tới tử vong.
Ngày 8/11, không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, dự báo ảnh hưởng Bắc Bộ từ chiều tối, khiến nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển rét.