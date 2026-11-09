Trâu bò chết chưa rõ nguyên nhân tiếp tục tăng, người dân lo mất sinh kế

Số trâu, bò chết chưa rõ nguyên nhân tại xã Hữu Kiệm (Nghệ An) tiếp tục tăng, đến trưa 9/11 lên 46 con, thuộc 17 hộ dân.

Theo thông tin từ xã Hữu Kiệm, tình trạng trâu, bò chết chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn vẫn tiếp diễn tại một số bản. Số gia súc chết tăng trong những ngày gần đây khiến người chăn nuôi lo lắng, nhất là các hộ có đàn trâu, bò là nguồn tài sản và thu nhập chính.

Ông Cụt Văn Xim, Trưởng bản Khe Nạp, cho biết lực lượng chuyên môn đã trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra tình hình, triển khai các biện pháp xử lý. Một số con trâu, bò có dấu hiệu liên quan đến khu vực xảy ra dịch bệnh đã được tiêm thuốc điều trị nhằm hạn chế thiệt hại.

Tình trạng trâu, bò chết chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn vẫn tiếp tục diễn ra trên địa bàn xã Hữu Kiệm. (ảnh Vienamnet)

Theo thống kê của địa phương, đến trưa 9/11, toàn xã Hữu Kiệm ghi nhận 46 con trâu, bò của 17 hộ gia đình bị chết chưa rõ nguyên nhân.

Trong số các hộ bị thiệt hại, gia đình ông Ven Phò Thủy chịu ảnh hưởng nặng nề. Tổng đàn trâu của gia đình có 38 con, nhưng đến nay đã có 21 con bị chết, gồm 17 con trâu từ 4 - 5 tuổi và 4 con nghé. Hiện gia đình đang phối hợp với lực lượng chuyên môn theo dõi, điều trị cho số trâu còn lại.

Tại bản Khe Nạp, gia đình ông Chích Phò Khăm cũng có 3 con trâu bị chết. Theo ông Cụt Văn Xim, toàn bản hiện có 603 con trâu, bò. Chăn nuôi đại gia súc là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân nên tình trạng gia súc chết bất thường đang khiến bà con rất lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, cho biết từ ngày 8/11 đến 9/11, theo báo cáo của các bản, địa phương ghi nhận thêm hơn 10 con trâu, bò bị chết, nâng tổng số gia súc chết lên 46 con.

Theo ông Long, việc thống kê gặp nhiều khó khăn do người dân chủ yếu thả rông trâu, bò trên rừng. Để bảo đảm số liệu chính xác, tránh thống kê trùng lặp, chính quyền xã yêu cầu các hộ dân khi phát hiện trâu, bò chết phải chụp ảnh và đánh dấu vị trí con vật để phục vụ công tác kiểm tra, tổng hợp.

Trước tình hình trên, trong ngày 9/11, cơ quan chuyên môn về thú y của tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân xã trực tiếp đến các khu vực có gia súc chết để kiểm tra, triển khai biện pháp xử lý và hỗ trợ người dân phòng, chống dịch bệnh.

Trao đổi về nguyên nhân khiến trâu, bò chết, ông Trần Võ Ba, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, cho biết đơn vị đã trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả để xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh.

Theo ông Ba, đến thời điểm hiện tại, tình trạng trâu, bò chết chưa rõ nguyên nhân mới được ghi nhận tại xã Hữu Kiệm. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh chưa nhận được thông tin về tình trạng tương tự tại các địa phương khác.

Hiện, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp với người dân triển khai các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại. Trong khi số trâu, bò chết tiếp tục tăng, người chăn nuôi tại Hữu Kiệm vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm để biết chính xác nguyên nhân và có biện pháp bảo vệ đàn gia súc còn lại.

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