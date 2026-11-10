Tây Ninh ghi nhận 2 ca não mô cầu nhóm B, tăng giám sát dịch

Tỉnh Tây Ninh vừa ghi nhận 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn não mô cầu nhóm B, gồm một nam sinh 7 tuổi (trú tại xã Đức Huệ) và một nam công nhân 53 tuổi (trú tại xã Bình Hiệp, làm việc tại xã Hậu Nghĩa). Cả hai bệnh nhân đều khởi phát bệnh từ ngày 3/11 với các biểu hiện ban đầu là sốt và co giật, hiện đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện.

Bệnh viêm màng não do não mô cầu có tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời

Theo thông báo từ Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, kết quả xét nghiệm khẳng định từ Viện Pasteur TPHCM được ghi nhận lần lượt vào chiều 6/11 đối với nam công nhân và ngày 8/11 đối với em học sinh 7 tuổi. Trong quá trình điều tra dịch tễ, ngành y tế phát hiện thêm 2 công nhân ở chung phòng với bệnh nhân 53 tuổi cũng xuất hiện triệu chứng ho, sốt và đã được đưa đi theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, toàn bộ những người có lịch sử tiếp xúc gần với hai bệnh nhân đã được rà soát để theo dõi sức khỏe và cho dùng kháng sinh dự phòng.

Trước tình hình trên, Sở Y tế Tây Ninh đã chủ động tăng cường giám sát tại cộng đồng cũng như các cơ sở khám chữa bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm, đồng thời hướng dẫn người dân giữ vệ sinh môi trường sống và duy trì độ thông thoáng tại nơi sinh hoạt tập trung.

Liên quan đến công tác phòng bệnh, BS.CKII Huỳnh Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự ý mua thuốc kháng sinh để uống phòng ngừa, vì việc sử dụng không đúng chỉ định y khoa có thể dẫn đến các tác dụng phụ nguy hại và gia tăng nguy cơ kháng thuốc; việc dùng kháng sinh dự phòng chỉ áp dụng cho người tiếp xúc gần và phải tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, bác sĩ khuyến cáo tiêm vắc xin là biện pháp quan trọng và hiệu quả nhất để chủ động bảo vệ sức khỏe, người dân nên đến các cơ sở tiêm chủng để được tư vấn mũi tiêm phù hợp với độ tuổi. Mỗi cá nhân cũng cần nâng cao ý thức phòng bệnh bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ nhà cửa thông thoáng và lập tức đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2026, Cà Mau cũng ghi nhận 2 người trưởng thành tử vong do mắc viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc, tính từ đầu năm đến nay, đã có 3 ca tử vong não mô cầu tại địa phương này. Ngành y tế tỉnh đã gấp rút rà soát danh sách người tiếp xúc gần để giám sát sức khỏe và cấp phát kháng sinh dự phòng.

Vào trung tuần tháng 10/2026, TPHCM ghi nhận chùm 5 ca mắc não mô cầu (đều thuộc nhóm B và là học sinh). Trong đó có chùm lây nhiễm tại trường học, buộc ngành y tế phải khoanh vùng giám sát và cho hơn 2.000 người tiếp xúc gần dùng kháng sinh dự phòng. Chuỗi lây nhiễm này sau đó đã được khống chế thành công.

Theo thông tin từ Viện Pasteur TPHCM, trong 10 tháng đầu năm 2026, khu vực phía Nam ghi nhận 42 ca mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, 8/8 tỉnh, thành phía Nam đều ghi nhận sự gia tăng một số trường hợp bệnh não mô cầu xâm lấn trong thời gian gần đây. Nhóm tuổi 11 - 15 chiếm tỷ lệ mắc cao nhất, khoảng 28,6%; khoảng 94% trường hợp bệnh xâm lấn được ghi nhận thuộc nhóm huyết thanh B.

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