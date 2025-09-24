Hà Nội

Kim loại có tên 'vàng ngu' khiến vô số người bị lừa

Giải mã

Kim loại có tên 'vàng ngu' khiến vô số người bị lừa

Là một khoáng vật quen thuộc với con người, pyrite thường được gọi là “vàng ngu”, vừa có vẻ đẹp lấp lánh vừa chứa đựng nhiều điều thú vị ít người biết.

T.B (tổng hợp)
Biệt danh “vàng ngu”. Pyrite có màu vàng ánh kim giống vàng thật, từng khiến nhiều người nhầm lẫn và gọi nó là “vàng ngu” (fool’s gold) –. Ảnh: Pinterest.
Thành phần hóa học đơn giản. Khoáng vật này là một hợp chất của sắt và lưu huỳnh (FeS₂), phổ biến trong nhiều loại đá trầm tích và đá biến chất. Ảnh: Pinterest.
Hình khối hoàn hảo. Pyrite thường kết tinh thành các khối lập phương, bát diện hoặc hình ngũ giác đều đặn, được giới sưu tầm khoáng vật ưa chuộng. Ảnh: Pinterest.
Phát ra tia lửa khi va đập. Khi gõ pyrite bằng kim loại, nó có thể tạo ra tia lửa, từng được người cổ đại sử dụng để nhóm lửa. Ảnh: Pinterest.
Ứng dụng trong sản xuất công nghiệp. Pyrite từng được khai thác để sản xuất axit sulfuric – một trong những hóa chất quan trọng nhất của ngành công nghiệp. Ảnh: Pinterest.
Có thể dùng làm gương. Các nền văn minh cổ đại như Inca đã sử dụng pyrite được đánh bóng làm gương phản chiếu. Ảnh: Pinterest.
Có thể chứa vàng thật. Dù bị gọi là vàng giả, một số tinh thể pyrite thực sự có chứa hàm lượng vàng vi mô bên trong cấu trúc. Ảnh: Pinterest.
Tính chất phong thủy. Trong văn hóa phong thủy hiện đại, pyrite được xem là khoáng vật mang lại sự thịnh vượng, giàu có và bảo vệ khỏi năng lượng tiêu cực. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#khoáng vật vàng ngu #pyrite #vàng giả #vàng thực #tính chất pyrite #ứng dụng pyrite

