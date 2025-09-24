Kim loại có tên 'vàng ngu' khiến vô số người bị lừa

Là một khoáng vật quen thuộc với con người, pyrite thường được gọi là “vàng ngu”, vừa có vẻ đẹp lấp lánh vừa chứa đựng nhiều điều thú vị ít người biết.