Kim loại có tên 'vàng ngu' khiến vô số người bị lừa

Là một khoáng vật quen thuộc với con người, pyrite thường được gọi là “vàng ngu”, vừa có vẻ đẹp lấp lánh vừa chứa đựng nhiều điều thú vị ít người biết.
Sau BYD, MG là cái tên tiếp theo của Trung Quốc gia nhập thị trường bán tải tầm trung với MG U9 ở Úc và dự định sắp tới sẽ bán tại Đông Nam Á..
Sau BYD, MG là cái tên tiếp theo của Trung Quốc gia nhập thị trường bán tải tầm trung với MG U9 ở Úc và dự định sắp tới sẽ bán tại Đông Nam Á..
Ukraine mở chiến dịch phản công lớn tại Donetsk, giành lại nhiều khu định cư, trận đánh ác liệt này liệu có thể xoay chuyển cục diện chiến trường.
Tựa game bắn súng chiến thuật Ready or Not cán mốc 13 triệu bản bán ra, vượt qua những tranh cãi và làn sóng chỉ trích từ cộng đồng game thủ.
Tử vi dự báo, từ nay đến Trung Thu, 4 con giáp này có thể đón nhận nhiều tài lộc bất ngờ, tiền của tăng lên.
Một vật thể làm công cụ bện dây thừng 40.000 năm tuổi được tìm thấy trong hang động nổi tiếng ở Đức giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.
Rima Edbouche - bà xã của Quả Bóng Vàng Ousmane Dembele luôn thu hút sự chú ý của công chúng bởi lối sống kín đáo, ít khi lộ mặt.
Ở tuổi 30, diễn viên Quỳnh Kool khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi đã có thể tậu xế hộp sang trọng, sửa nhà tặng bố mẹ, thường xuyên đi du lịch...
Ngôi nhà 3 tầng gây ấn tượng với một mặt tựa vào vách núi, mặt còn lại có tầm nhìn rộng ra thung lũng.
Huyền Baby một lần nữa chứng minh cho danh xưng "mỹ nhân không tuổi" với bộ ảnh mới được đăng tải trên trang cá nhân.
Triệu Vân được người đời tôn làm “Võ thần”. Điều này xuất phát từ việc võ tướng này trí dũng song toàn, lập được nhiều chiến công khiến kẻ thù kinh hồn bạt vía.
Cá mập báo hoa mai nổi bật với những đốm nâu giống báo trên cơ thể, tốc độ bơi hơi chậm. Loài này được IUCN xếp vào danh mục nguy cấp.
Windows Phone từng gây ấn tượng với độ mượt và giao diện Metro độc đáo. Nhưng nếu không biến mất, liệu nó có giữ được bản sắc hay hòa tan trong thế giới Android
Ưng Hoàng Phúc vướng không ít lùm xùm từ khi vào showbiz. Ồn ào mới nhất của nam ca sĩ liên quan đến MV Anh em trước sau như một.
Ở tuổi U40, Sĩ Thanh vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ với nhan sắc trẻ trung và vóc dáng đáng mơ ước.
BYD ra mắt Yangwang U9 Xtreme - đạt tốc độ tối đa 496,22km/h, đây là mẫu xe sản xuất nhanh nhất thế giới - vượt qua cả các hypercar động cơ đốt trong nổi tiếng.
Hứa Như Quỳnh, cô nàng khiến netizen "đổ gục" với vẻ đẹp ngọt ngào, tiếp tục làm "náo loạn" cõi mạng khi chia sẻ loạt ảnh selfie cận cảnh xinh đẹp không tì vết.
Với phiên bản mới dự đoán sẽ ra mắt vào cuối năm 2025, Jaecoo J7 sẽ là mẫu SUV cỡ C tiếp theo tại thị trường Việt Nam có hệ dẫn động 4 bánh.
Trên mặt trận Pokrovsk cả cả Moscow và Kiev đều tung ra những lá bài chủ, trong khi đó quân đội Nga tiến vào Novopavlivka và tiếp cận Pokrovsk từ sườn phía tây.
Công ty Thụy Điển Einride vừa trình diễn thành công xe tải tự động hạng nặng tại Cảng Antwerp-Bruges, mở ra kỷ nguyên logistics xanh và thông minh ở châu Âu.
Dù không hào nhoáng, 4 loại cây cảnh này lại được giới nhà giàu ưa chuộng vì vừa tốt cho phong thủy, vừa mang may mắn và sức khỏe dồi dào.