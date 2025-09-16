Khoáng vật phát sáng rực rỡ khiến người cuồng phong thủy săn lùng

Fluorite là một trong những khoáng vật đẹp và bí ẩn nhất, vừa có giá trị khoa học vừa được yêu thích trong sưu tập và trang trí phong thủy.