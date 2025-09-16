Hà Nội

Khoáng vật phát sáng rực rỡ khiến người cuồng phong thủy săn lùng

Khoáng vật phát sáng rực rỡ khiến người cuồng phong thủy săn lùng

Fluorite là một trong những khoáng vật đẹp và bí ẩn nhất, vừa có giá trị khoa học vừa được yêu thích trong sưu tập và trang trí phong thủy.

T.B (tổng hợp)
1. Đa dạng màu sắc. Fluorite có thể xuất hiện với nhiều màu khác nhau như tím, xanh, vàng, hồng và thậm chí không màu. Ảnh: Pinterest.
2. Khả năng phát quang. Dưới tia cực tím, fluorite có thể phát sáng với nhiều màu, tạo nên hiệu ứng huyền ảo. Ảnh: Pinterest.
3. Độ cứng trung bình. Khoáng vật này có độ cứng Mohs là 4, dễ bị trầy xước nhưng vẫn được dùng trong trang sức do màu sắc hấp dẫn. Ảnh: Pinterest.
4. Nguồn gốc tên gọi. Tên “fluorite” xuất phát từ tiếng Latinh “fluere” nghĩa là “chảy”, do nó từng được dùng làm chất trợ dung trong luyện kim. Ảnh: Pinterest.
5. Vai trò trong công nghiệp. Fluorite là nguồn chính để sản xuất axit flohydric, nguyên liệu quan trọng cho ngành hóa chất. Ảnh: Pinterest.
6. Sự xuất hiện phổ biến. Fluorite thường được tìm thấy trong các mạch thủy nhiệt, cùng với khoáng vật như thạch anh và canxit. Ảnh: Pinterest.
7. Ứng dụng trong quang học. Do có tính trong suốt và chiết suất thấp, fluorite từng được dùng để chế tạo thấu kính chất lượng cao. Ảnh: Pinterest.
8. Được yêu thích trong phong thủy. Fluorite thường được tin là mang lại sự tập trung tinh thần và khả năng cân bằng năng lượng. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
