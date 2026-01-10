Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Long Châu đồng hành dự phòng sức khỏe cho đội ngũ y tế Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp

Long Châu tiêm phòng cúm bảo vệ sức khỏe cho cán bộ y tế Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp.

PV

Long Châu đồng hành Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp ngăn nguy cơ cúm mùa cho đội ngũ y tế

Vừa qua, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã hoàn thành tiêm vắc xin phòng cúm cho 150 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp. Việc tiêm phòng kịp thời và đều đặn không chỉ giúp đội ngũ y tế bảo vệ sức khoẻ trước các nguy cơ, mà còn giúp tránh lây nhiễm chéo trong môi trường y tế, góp phần gia tăng “lá chắn” miễn dịch cộng đồng.

Bộ Y tế nhận định số ca mắc bệnh cúm ở nước ta có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp. Tích lũy từ đầu năm 2025 đến tháng 11, cả nước ghi nhận hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa, trong đó có 3 trường hợp tử vong (1). Các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo tiêm vắc xin là biện pháp đơn giản và hiệu quả để phòng các yếu tố nguy cơ mắc và biến chứng nặng do cúm.

Đặc biệt, tại các bệnh viện và cơ sở y tế, việc phòng cúm cho cán bộ nhân viên càng cần được chú trọng. Bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế chính là những đối tượng dễ bị phơi nhiễm hàng đầu do luôn phải đối diện với nhiều rủi ro về bệnh lây nhiễm. Tiêm phòng cúm đều đặn không chỉ bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ y tế, mà còn góp phần quan trọng giúp giảm thiểu lây nhiễm chéo ở môi trường bệnh viện, đẩy lùi nguy cơ cho bệnh nhân, người nhà và cộng đồng.

Hợp lực gia tăng biện pháp phòng bệnh tại cơ sở y tế, ngày 25/12, hệ thống Tiêm chủng Long Châu đã đồng hành Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp triển khai tiêm phòng cúm cho 150 cán bộ nhân viên y tế đang làm việc tại đây. Trong đó, Long Châu cung ứng đầy đủ liều vắc xin cúm mới, đảm bảo chuyên môn và thực hiện quy trình tiêm chủng an toàn.

1.jpg
Nhân viên trung tâm tiêm chủng Long Châu tư vấn và khám sàng lọc trước tiêm.

Đội ngũ y khoa Long Châu kiểm soát nghiêm ngặt toàn bộ quy trình, đảm bảo tính an toàn trong mọi khâu từ bảo quản vắc xin đến thực hành tiêm chủng. Vắc xin cúm được bảo quản, giám sát chặt chẽ tại hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP của Bộ Y tế, sử dụng thiết bị đạt chuẩn WHO ứng dụng công nghệ tiên tiến từ châu Âu. Nhờ đó vắc xin luôn giữ được hiệu lực, độ ổn định và an toàn tối đa. Bên cạnh đó, khu vực tiêm lưu động tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp được bố trí theo quy trình một chiều, giúp đảm bảo vô khuẩn và tính an toàn trong suốt quá trình. Sau khi tiêm, các y bác sĩ được theo dõi sức khoẻ tại chỗ tối thiểu 30 phút dưới sự chăm sóc ân cần của nhân viên y tế Long Châu, đảm bảo không có phản ứng bất thường.

2.jpg
Theo chuyên gia, tiêm phòng là biện pháp hữu hiệu và đơn giản để phòng bệnh trong bối cảnh cúm mùa diễn biến phức tạp.

Đại diện Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp đánh giá cao năng lực tổ chức chương trình tiêm chủng lưu động an toàn và chuyên nghiệp của Long Châu. Đây là sự phối hợp quan trọng, kịp thời giúp đội ngũ nhân sự nòng cốt của bệnh viện dự phòng các yếu tố nguy cơ khi cúm mùa gia tăng và diễn biến phức tạp, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm và lễ Tết cận kề.

Với hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, mỗi mũi tiêm không chỉ bảo vệ sức khỏe hiệu quả, mà còn là cách thể hiện sự quan tâm chân thành, góp phần gìn giữ nguồn lực quý giá nhất: con người. Cùng Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp, Long Châu đồng hành chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ y tế, để họ thêm an tâm và vững vàng hơn trên hành trình phụng sự cộng đồng. Đây là bước đi chiến lược của đơn vị trong đồng hành dự phòng và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho đội ngũ y bác sĩ Việt Nam, góp sức cùng ngành y tế xây dựng đội ngũ khoẻ mạnh - giàu trách nhiệm - giỏi chuyên môn và môi trường làm việc bền vững.

3.jpg
Chương trình tiêm lưu động có quy trình tinh gọn và đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Xác định an toàn tiêm chủng là ưu tiên hàng đầu, trong năm qua Long Châu đã triển khai nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng nội bộ. Các chương trình tập trung cập nhật kiến thức khoa học, nâng cao năng lực tư vấn, chuẩn hóa an toàn tiêm chủng và kỹ năng xử trí cấp cứu với sự đồng hành của các bệnh viện tuyến đầu, cơ sở đào tạo và đối tác dược phẩm uy tín trong và ngoài nước.

Xuyên suốt quá trình hoạt động, hệ thống còn đẩy mạnh hợp lực với các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới, nâng cao khả năng tiếp cận vắc xin chất lượng, vắc xin thế hệ mới cho hàng triệu gia đình Việt. Qua đó, Long Châu thắt chặt cam kết chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng sự tận tâm, minh bạch và công bằng, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

#Chương trình tiêm phòng cúm cho y tế #Hợp tác Long Châu và bệnh viện #Tiêm chủng an toàn và chuyên nghiệp #Phòng chống cúm mùa trong y tế #Đảm bảo chất lượng vắc xin #Chương trình đào tạo đội ngũ y tế

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Long Châu khẩn trương tiếp ứng 4 tấn thuốc vật tư y tế đến vùng lũ miền Trung

Long Châu đã khẩn cấp điều động 4 tấn thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, vật tư y tế thiết yếu ứng cứu người dân vùng lũ tại Huế, Đà Nẵng, Hội An và Quảng Ngãi.

Sáng 31/10, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã khẩn cấp điều động 4 tấn thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vật tư y tế thiết yếu để ứng cứu người dân vùng lũ tại Huế, Đà Nẵng, Hội An và Quảng Ngãi.

Hoạt động được Long Châu phối hợp cùng Sở Y tế các địa phương nhằm kịp thời hỗ trợ, san sẻ khó khăn với người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ kéo dài.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Long Châu cùng Mayoly tiên phong triển khai chương trình tầm soát sức khỏe

Đánh dấu cột mốc 2.222 nhà thuốc, Long Châu hợp tác cùng Mayoly, VnADA ra mắt giải pháp tầm soát sức khỏe trí nhớ.

Vào ngày 05/08, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng Mayoly chính thức ký kết hợp tác nâng tầm chiến lược, với sự đồng hành chuyên môn của Hội Rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam (VnADA). Trong khuôn khổ sự kiện, các đơn vị công bố triển khai chương trình tầm soát sức khỏe trí nhớ và khả năng tập trung TNmindtest. Các hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt ở nhóm người từ 35 đến 50 tuổi, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Bền bỉ với sứ mệnh “Chăm sóc sức khỏe người Việt – Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” cùng mạng lưới hơn 2.222 nhà thuốc và 18.000 dược sĩ trên toàn quốc, Long Châu đã tiên phong, chủ động nâng tầm hợp tác chiến lược với các tập đoàn dược phẩm uy tín toàn cầu triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng như: tầm soát sớm bệnh thận mạn, bệnh tiền đái tháo đường, suy giáp, gan, tăng huyết áp...

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Long Châu - Organon: Cú bắt tay Việt - Mỹ vì sức khỏe phụ nữ Việt

Lãnh sự quán Hoa Kỳ kỳ vọng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Long Châu và Organon sẽ góp phần mở rộng hợp tác chăm sóc sức khỏe giữa Mỹ - Việt Nam.

Vào ngày 15/7, Long Châu và Công ty TNHH Organon (Organon Việt Nam) - một công ty thuộc tập đoàn dược phẩm hàng đầu có trụ sở chính tại Mỹ chuyên về chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ đã ký kết hợp tác chiến lược. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ Việt Nam. Thông qua việc nâng tầm chất lượng tư vấn, hỗ trợ điều trị và tiếp cận y tế, hai bên cam kết đồng hành xây dựng một nền chăm sóc sức khỏe toàn diện, nhân văn và bền vững – vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Lễ ký kết giữa Long Châu và Organon diễn ra trong bối cảnh Việt Nam – Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hợp tác giữa Long Châu và Organon - đại diện tiêu biểu của ngành dược phẩm Hoa Kỳ, không chỉ đánh dấu bước tiến vì sức khỏe phụ nữ Việt, mà còn phản ánh tinh thần đồng hành, tôn trọng và cùng phát triển giữa doanh nghiệp hai nước. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc hòa mình vào dòng chảy hợp tác toàn cầu, kiến tạo những giá trị mang tính nhân văn, bền vững và có ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Aria Bay: Hành trình trải nghiệm chất sống Front Row Life bên vịnh di sản

Aria Bay: Hành trình trải nghiệm chất sống Front Row Life bên vịnh di sản

Vươn mình kiêu hãnh bên vịnh di sản, Aria Bay định hình đặc quyền sống ở hàng ghế đầu – “Front Row Life”. Hai tòa tháp sóng đôi hòa điệu cùng “Quận thời thượng” Marina Bayfront District, tạo nên một bản giao hưởng bất tận của những trải nghiệm nghỉ dưỡng tinh tế, giàu cảm hứng và mang trọn dấu ấn quốc tế.