Nhà phố 75 m2 The Central: Diện tích tinh gọn, đơn giá hấp dẫn

Dòng vốn dịch chuyển về phía Tây Bắc đón đầu các cột mốc hạ tầng

Theo CBRE, đến quý III/2025, giá bán sơ cấp căn hộ tại TP.HCM đạt khoảng 87 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, tỷ trọng dự án cao cấp mở bán mới trên địa bàn có mức giá trên 120 triệu đồng/m2 gia tăng đáng kể.

Giữa bối cảnh đơn giá mỗi mét vuông căn hộ nội đô liên tục tăng cao khiến bài toán đầu tư không còn hấp dẫn cả về dòng tiền và lãi vốn, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển nhu cầu đến các khu vực có đơn giá mềm hơn và biên độ tăng trưởng rộng hơn.

Tại Tây Bắc TP.HCM, nhà phố 75 m2 The Central tại Vinhomes Green City sở hữu đơn giá trên mỗi mét vuông chỉ ngang, thậm chí thấp hơn căn hộ nội đô, đang lọt tầm ngắm của khách hàng và giới đầu tư.

Nhà phố 75 m² The Central có mặt tiền rộng, đón đầu cả dòng người lẫn dòng tiền

Một động lực lớn khác thúc đẩy dòng tiền tìm đến Vinhomes Green City là những động thái mới của hạ tầng khu vực. Dự kiến, tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương sẽ khởi công ngay trong tháng 1/2026, kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM với khu vực giáp ranh Đức Hòa, với nhà ga gần nhất cách Vinhomes Green City chỉ 11 phút di chuyển.

Chuẩn diện tích, chuẩn công năng, chuẩn vị trí

Hiện nay, thị trường đang chuộng những bất động sản có thể “tách lớp” sử dụng, vừa an cư vừa linh hoạt khai thác. Nhà phố 75 m2 The Central dẫn đầu xu hướng nhờ thiết kế đa công năng. Trên diện tích sử dụng từ 224 - 257 m2, quy hoạch 4 tầng linh hoạt, gia chủ dễ dàng phân bổ chức năng theo nhu cầu và theo giai đoạn cuộc sống. Tầng trệt dành cho một cửa hàng nhỏ, một studio, một văn phòng, hoặc đơn giản là một phòng khách mở rộng. Các tầng phía trên là không gian riêng tư, đủ yên tĩnh để gia đình sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi.

Quy mô 75 m2 của nhà phố The Central được xem là tỷ lệ “chuẩn” của nhà phố hiện đại khi bài toán không gian và chi phí đạt được sự cân bằng hợp lý. Chính sự vừa vặn ấy giúp nhà phố 75 m2 linh hoạt theo nhiều nhu cầu sử dụng, đồng thời giữ được biên an toàn cho dòng vốn trong mọi giai đoạn thị trường.

Sức hút của nhà phố The Central còn đến từ việc sản phẩm được đặt vào “tâm điểm vận hành” của đại đô thị. 100% căn nằm gần các trục tiện ích trọng yếu như trường học Vinschool, công viên sinh thái, hồ cảnh quan… Vị trí này mang đến cho các căn nhà phố một chuẩn sống liền mạch, gia chủ có thể sáng đưa con tới trường, chiều dạo bộ ven hồ, cuối tuần chạm không gian xanh mát của công viên chỉ trong vài bước chân.

100% các căn nhà phố The Central đều tọa lạc tại những vị trí trung tâm của Vinhomes Green City

Đặc biệt, các căn nhà phố The Central được quy hoạch dọc theo các trục xương sống của Vinhomes Green City, nơi hội tụ dòng di chuyển thường xuyên của cư dân và khách tham quan. Cùng lúc, mặt tiền rộng 5 m mở ra lợi thế hiếm có: không gian thông thoáng, dễ bố trí công năng và linh hoạt trong thiết kế.

Đặc biệt, sức hấp dẫn của các căn nhà phố 75 m2 The Central còn đến từ chính sách thanh toán ưu việt dẫn đầu thị trường Tây Bắc. Thay vì phải dồn một khoản vốn lớn ngay từ đầu, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán 15% giá trị quyền sử dụng đất và giá trị thương mại là đã có thể sở hữu sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Green City.

Cụ thể, với nguồn vốn ban đầu chỉ từ hơn 600 triệu đồng, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% cho khoản vay trong vòng 24 tháng, không áp lực trả gốc trong giai đoạn đầu. Mức vốn “mềm” này hoạt động như một đòn bẩy tài chính hiệu quả, cho phép người mua sớm nắm giữ tài sản giá trị lớn, đồng thời đón đầu dư địa tăng trưởng của đại đô thị khi hạ tầng khu vực hoàn thiện và đi vào khai thác. Đặc biệt, khách hàng mua nhà phố Vinhomes Green City trong tháng 1/2026 sẽ được tặng ngay 1 xe VF3. Khách hàng có thể lựa chọn nhận xe hoặc trừ trực tiếp vào giá bán. Ưu đãi chỉ áp dụng cho 100 suất đầu tiên.

Ở góc nhìn dài hạn, nhà phố 75 m2 The Central sở hữu lợi thế thanh khoản cao nhờ phù hợp với tệp khách hàng rộng hơn so với các sản phẩm diện tích lớn. Khi Vinhomes Green City bước vào giai đoạn vận hành ổn định, dòng cư dân nội khu hình thành sẽ kích hoạt giá trị tầng trệt nhà phố như một “mặt tiền thương mại”, từ đó, lợi thế vị trí và thiết kế nhanh chóng được chuyển hóa thành dòng tiền bền vững theo thời gian.