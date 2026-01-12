Hà Nội

Doanh nghiệp

Nhà phố 75 m2 The Central: Diện tích tinh gọn, đơn giá hấp dẫn

Thị trường bất động sản đang chứng kiến làn sóng dòng vốn dịch chuyển sang những sản phẩm có khả năng khai thác linh hoạt và dư địa tăng trưởng thực chất.

PV

Dòng vốn dịch chuyển về phía Tây Bắc đón đầu các cột mốc hạ tầng

Theo CBRE, đến quý III/2025, giá bán sơ cấp căn hộ tại TP.HCM đạt khoảng 87 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, tỷ trọng dự án cao cấp mở bán mới trên địa bàn có mức giá trên 120 triệu đồng/m2 gia tăng đáng kể.

Giữa bối cảnh đơn giá mỗi mét vuông căn hộ nội đô liên tục tăng cao khiến bài toán đầu tư không còn hấp dẫn cả về dòng tiền và lãi vốn, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển nhu cầu đến các khu vực có đơn giá mềm hơn và biên độ tăng trưởng rộng hơn.

Tại Tây Bắc TP.HCM, nhà phố 75 m2 The Central tại Vinhomes Green City sở hữu đơn giá trên mỗi mét vuông chỉ ngang, thậm chí thấp hơn căn hộ nội đô, đang lọt tầm ngắm của khách hàng và giới đầu tư.

a1.jpg
Nhà phố 75 m² The Central có mặt tiền rộng, đón đầu cả dòng người lẫn dòng tiền

Một động lực lớn khác thúc đẩy dòng tiền tìm đến Vinhomes Green City là những động thái mới của hạ tầng khu vực. Dự kiến, tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương sẽ khởi công ngay trong tháng 1/2026, kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM với khu vực giáp ranh Đức Hòa, với nhà ga gần nhất cách Vinhomes Green City chỉ 11 phút di chuyển.

Chuẩn diện tích, chuẩn công năng, chuẩn vị trí

Hiện nay, thị trường đang chuộng những bất động sản có thể “tách lớp” sử dụng, vừa an cư vừa linh hoạt khai thác. Nhà phố 75 m2 The Central dẫn đầu xu hướng nhờ thiết kế đa công năng. Trên diện tích sử dụng từ 224 - 257 m2, quy hoạch 4 tầng linh hoạt, gia chủ dễ dàng phân bổ chức năng theo nhu cầu và theo giai đoạn cuộc sống. Tầng trệt dành cho một cửa hàng nhỏ, một studio, một văn phòng, hoặc đơn giản là một phòng khách mở rộng. Các tầng phía trên là không gian riêng tư, đủ yên tĩnh để gia đình sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi.

Quy mô 75 m2 của nhà phố The Central được xem là tỷ lệ “chuẩn” của nhà phố hiện đại khi bài toán không gian và chi phí đạt được sự cân bằng hợp lý. Chính sự vừa vặn ấy giúp nhà phố 75 m2 linh hoạt theo nhiều nhu cầu sử dụng, đồng thời giữ được biên an toàn cho dòng vốn trong mọi giai đoạn thị trường.

Sức hút của nhà phố The Central còn đến từ việc sản phẩm được đặt vào “tâm điểm vận hành” của đại đô thị. 100% căn nằm gần các trục tiện ích trọng yếu như trường học Vinschool, công viên sinh thái, hồ cảnh quan… Vị trí này mang đến cho các căn nhà phố một chuẩn sống liền mạch, gia chủ có thể sáng đưa con tới trường, chiều dạo bộ ven hồ, cuối tuần chạm không gian xanh mát của công viên chỉ trong vài bước chân.

a2.jpg
100% các căn nhà phố The Central đều tọa lạc tại những vị trí trung tâm của Vinhomes Green City

Đặc biệt, các căn nhà phố The Central được quy hoạch dọc theo các trục xương sống của Vinhomes Green City, nơi hội tụ dòng di chuyển thường xuyên của cư dân và khách tham quan. Cùng lúc, mặt tiền rộng 5 m mở ra lợi thế hiếm có: không gian thông thoáng, dễ bố trí công năng và linh hoạt trong thiết kế.

Đặc biệt, sức hấp dẫn của các căn nhà phố 75 m2 The Central còn đến từ chính sách thanh toán ưu việt dẫn đầu thị trường Tây Bắc. Thay vì phải dồn một khoản vốn lớn ngay từ đầu, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán 15% giá trị quyền sử dụng đất và giá trị thương mại là đã có thể sở hữu sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Green City.

Cụ thể, với nguồn vốn ban đầu chỉ từ hơn 600 triệu đồng, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% cho khoản vay trong vòng 24 tháng, không áp lực trả gốc trong giai đoạn đầu. Mức vốn “mềm” này hoạt động như một đòn bẩy tài chính hiệu quả, cho phép người mua sớm nắm giữ tài sản giá trị lớn, đồng thời đón đầu dư địa tăng trưởng của đại đô thị khi hạ tầng khu vực hoàn thiện và đi vào khai thác. Đặc biệt, khách hàng mua nhà phố Vinhomes Green City trong tháng 1/2026 sẽ được tặng ngay 1 xe VF3. Khách hàng có thể lựa chọn nhận xe hoặc trừ trực tiếp vào giá bán. Ưu đãi chỉ áp dụng cho 100 suất đầu tiên.

Ở góc nhìn dài hạn, nhà phố 75 m2 The Central sở hữu lợi thế thanh khoản cao nhờ phù hợp với tệp khách hàng rộng hơn so với các sản phẩm diện tích lớn. Khi Vinhomes Green City bước vào giai đoạn vận hành ổn định, dòng cư dân nội khu hình thành sẽ kích hoạt giá trị tầng trệt nhà phố như một “mặt tiền thương mại”, từ đó, lợi thế vị trí và thiết kế nhanh chóng được chuyển hóa thành dòng tiền bền vững theo thời gian.

#Thị trường bất động sản TP.HCM #Dòng vốn đầu tư bất động sản #Phân khúc nhà phố nhỏ #Xu hướng đa công năng nhà ở #Chính sách thanh toán ưu việt #Vị trí trung tâm và tiện ích

Thấp tầng giá “mềm” như căn hộ, Vinhomes Green City “đốt nóng” thị trường BĐS cuối năm

Dòng tiền đang dịch chuyển mạnh về Tây Bắc TP HCM, nơi các căn thấp tầng tại Vinhomes Green City sở hữu mức giá chỉ tương đương căn hộ trung tâm.

Lợi thế giá chân sóng càng rõ nét khi Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã ấn định khởi công vào tháng 1/2026, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới và kỳ vọng lặp lại những đợt bứt phá từng thấy ở Metro số 1 hay các mô hình đô thị TOD trên thế giới.

Nghịch lý hiếm gặp đưa Tây Bắc TP HCM thành điểm đến mới của dòng vốn

Xem chi tiết

Tâm điểm thịnh vượng xứ Thanh - Vinhomes Star City: Nơi giá trị an cư và tích sản cùng hội tụ

Những chuyển động mới tại Vinhomes Star City - Đô thị chuẩn quốc tế đáng sống bậc nhất xứ Thanh.

Sự trỗi dậy của kinh tế Thanh Hóa đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản. Những dự án sở hữu vị trí trung tâm, quy hoạch đồng bộ và hệ sinh thái chuẩn quốc tế như Vinhomes Star City có lợi thế dẫn đầu, đồng thời là tài sản có giá trị tăng trưởng bền vững, tương tự như cách Vinhomes Times City hay Royal City đã định hình chuẩn sống hiện đại tại Thủ đô.

Từ vùng đất tiềm năng đến cực tăng trưởng mới của Bắc Trung Bộ

Xem chi tiết

Vinhomes Wonder City vào sóng tăng giá mới khi hạ tầng dẫn dắt BĐS Tây Hà Nội

Khu đất gần 1,5ha tại phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã được xác định và cắm biển, sẵn sàng xây dựng thành khu tái định cư, đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng.

Tín hiệu mạnh từ hạ tầng

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc bố trí quỹ đất tái định cư phục vụ các dự án đầu tư xây dựng đường Tây Thăng Long (đoạn từ Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng) và cầu Thượng Cát cùng đường dẫn hai đầu cầu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Kiến thức cần biết

Masterise Homes: Tư duy hàng hiệu tiên phong định hình vị thế dẫn dắt thị trường

Masterise Homes: Tư duy hàng hiệu tiên phong định hình vị thế dẫn dắt thị trường

Tại Luxuo Asia Awards 2025, Masterise Homes được vinh danh ở hạng mục “Best Luxury Property Developer of The Year” – một trong những giải thưởng uy tín dành cho các nhà phát triển bất động sản cao cấp trong khu vực châu Á. Cùng lúc, thương hiệu cũng được trao giải “Best Property Campaign of The Year” cho chiến dịch Branded Living by Masterise Homes, ghi nhận nỗ lực trong việc định hình và lan tỏa giá trị không gian sống hàng hiệu tại Việt Nam.

Aria Bay: Hành trình trải nghiệm chất sống Front Row Life bên vịnh di sản

Aria Bay: Hành trình trải nghiệm chất sống Front Row Life bên vịnh di sản

Vươn mình kiêu hãnh bên vịnh di sản, Aria Bay định hình đặc quyền sống ở hàng ghế đầu – “Front Row Life”. Hai tòa tháp sóng đôi hòa điệu cùng “Quận thời thượng” Marina Bayfront District, tạo nên một bản giao hưởng bất tận của những trải nghiệm nghỉ dưỡng tinh tế, giàu cảm hứng và mang trọn dấu ấn quốc tế.