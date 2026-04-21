Khung cảnh hoàng hôn kỳ vĩ trên núi Bà Đen

Sau nhiều ngày "săn" góc và canh thời tiết, Nguyễn Hải Triều ghi lại khoảnh khắc Mặt Trời "trứng muối" rơi trúng đỉnh núi Bà Đen.

Khoảnh khắc Mặt Trời "ôm trọn" tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen chiều 3/4.

Chiều 3/4, tại bờ hồ Dầu Tiếng, gần khu vực đập xả tràn (huyện Dương Minh Châu cũ, tỉnh Tây Ninh), nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Triều bắt được khoảnh khắc Mặt Trời lặn "ôm trọn" tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen - tượng Phật cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi.

Để có được góc chụp khi Mặt Trời "rơi" đúng vị trí mong muốn, Triều mất nhiều ngày tìm điểm đứng và canh thời gian. Anh cũng theo dõi các yếu tố thời tiết như độ ẩm, lượng mây, thời điểm Mặt Trời lặn qua ứng dụng điện thoại, nhưng coi đây chỉ là tham khảo. Theo anh, yếu tố quyết định vẫn là quá trình "đi săn" và chờ đúng khoảnh khắc hiếm có.

Thách thức lớn nằm ở thiết bị khi bối cảnh có độ tương phản cao, tượng Phật Bà ở vùng tối, trong khi Mặt Trời có cường độ sáng mạnh. Điều này đòi hỏi máy ảnh đủ khả năng cân bằng sáng để vừa giữ chi tiết vùng tối, vừa bắt được dải sáng. Trong khung hình, đàn cò bay ngang qua Mặt Trời trở thành chi tiết ngẫu nhiên góp phần tạo điểm nhấn.

"Trong khoảnh khắc đó, tôi như vỡ òa, liên tục chụp để giữ lại giây phút ngắn ngủi khi ánh sáng và bố cục đạt điểm cân bằng", Triều nói với Tri Thức - Znews.

Ánh nắng chiều rực rỡ nhuộm vàng trên đỉnh núi Bà Đen trong một ngày khác.

Theo nhiếp ảnh gia, bức ảnh "gần như không thể chụp lại lần 2", bởi chỉ cần thay đổi góc nhìn hoặc điều kiện thời tiết, kết quả sẽ khác.

Trước đó, anh nhiều lần ghi lại cảnh hoàng hôn và lên đèn tại núi Bà Đen, thử nghiệm nhiều góc chụp, trong đó có flycam. Để làm mới, anh di chuyển ra khu vực hồ Dầu Tiếng nhằm tìm góc nhìn cận hơn về phía núi.

Sau khi đăng tải, bức ảnh hoàng hôn trên đỉnh núi Bà Đen thu hút lượng tương tác lớn, nhận được nhiều sự đón nhận từ công chúng, vượt ngoài dự đoán của nhiếp ảnh gia. Anh bày tỏ mong muốn góp phần đưa hình ảnh Tây Ninh đến gần hơn với người dân và du khách.

"Tôi chụp nhiều về con người, văn hóa, lễ hội ở Tây Ninh, nên rất vui khi những bộ ảnh nhận được sự quan tâm của người xem", anh nói.

"Đặc sản" biển mây trên đỉnh núi Bà Đen.

Triều sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh, bén duyên chụp núi Bà Đen từ năm 2022. Suốt 4 năm qua, anh đã thực hiện nhiều bộ ảnh về lễ hội, cảnh quan và đời sống địa phương. Theo anh, mỗi thời điểm trong năm đều mang lại những khung hình khác nhau. Sau các cơn mưa lớn thường xuất hiện "biển mây", trong khi mùa độ ẩm cao dễ hình thành mây nón trên đỉnh núi.

Ở độ cao 986 m so với mực nước biển, "nóc nhà Nam Bộ" nổi tiếng với các hiện tượng mây hiếm gặp vào buổi sáng như mây thấu kính (mây hình đĩa bay), mây cầu vồng hay biển mây.

Những năm gần đây, lượng du khách đến núi Bà Đen và Tây Ninh tăng rõ rệt. Du khách thường kết hợp tham quan núi với các điểm lân cận như chùa Gò Kén hoặc trải nghiệm ẩm thực địa phương. Không ít người quay lại nhiều lần trong năm, theo phong tục "xin lộc đầu năm, trả lộc cuối năm".

Với những người muốn chụp ảnh tại núi Bà Đen, Triều khuyên rằng sự kiên nhẫn là yếu tố quan trọng nhất. "365 ngày ở núi Bà Đen là 365 khung hình khác nhau. Chỉ cần giơ máy lên, mỗi ngày đều có thể có một bức ảnh riêng biệt", anh nói.

Khung cảnh núi Bà Đen phủ mây huyền ảo nhìn từ trên cao.

Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt, nằm chủ yếu tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ và được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn". Theo sử liệu thế kỷ XIX, ngọn núi được xem là núi thiêng trấn thành Gia Định, gắn với hình ảnh "chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn".

Hoạt động leo núi tại Núi Bà Đen được mở lại từ ngày 12/12/2025 sau hơn 2 tháng tạm dừng do thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa. Hiện du khách chỉ được phép leo theo tuyến Cột Điện, cung đường từ chân núi đến Chùa Bà và chiều ngược lại.

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cảnh báo tình trạng du khách liên tục gặp sự cố, trượt ngã do chủ quan và đi sai tuyến.

Trong quý I, du lịch Tây Ninh đón khoảng 3,05 triệu lượt khách, tăng 3,6% so với cùng kỳ, đạt 30,5% kế hoạch năm. Lượng khách quốc tế ước khoảng 60.000 lượt. Tổng doanh thu đạt 2.715 tỷ đồng, tăng 22% và đạt 34% kế hoạch.

Riêng dịp đầu năm (tính đến ngày 8/3), núi Bà Đen đón hơn 1,19 triệu lượt khách, doanh thu bán vé gần 11,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm nay, Tây Ninh đặt mục tiêu đón khoảng 10 triệu lượt khách, trong đó có 200.000 khách quốc tế và 9,8 triệu khách nội địa, với doanh thu dự kiến khoảng 8.000 tỷ đồng.