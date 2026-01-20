Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Không nhận ra ngoại hình của nữ fashionista Lâm Minh 10 năm trước

Cộng đồng trẻ

Không nhận ra ngoại hình của nữ fashionista Lâm Minh 10 năm trước

'Đu trend' nhìn lại 2016, fashionista Lâm Minh khiến dân mạng bất ngờ bởi nhan sắc lạ lẫm, khác xa vẻ sắc sảo hiện tại.

Trầm Phương
Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi fashionista Lâm Minh chính thức nhập cuộc trào lưu "throwback 2016" (nhìn lại 2016). Những khung hình từ 10 năm trước được cô nàng đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng vì sự thay đổi ngoạn mục về phong cách lẫn thần thái. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi fashionista Lâm Minh chính thức nhập cuộc trào lưu "throwback 2016" (nhìn lại 2016). Những khung hình từ 10 năm trước được cô nàng đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng vì sự thay đổi ngoạn mục về phong cách lẫn thần thái. (Ảnh: IGNV)
Khác xa với hình ảnh một "it-girl" cá tính, đôi khi có chút nổi loạn và đầy quyền lực như hiện tại, Lâm Minh của những năm 2015 - 2016 mang vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng đậm chất Á Đông. (Ảnh: IGNV)
Khác xa với hình ảnh một "it-girl" cá tính, đôi khi có chút nổi loạn và đầy quyền lực như hiện tại, Lâm Minh của những năm 2015 - 2016 mang vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng đậm chất Á Đông. (Ảnh: IGNV)
Qua những bức ảnh được chia sẻ, có thể thấy thời điểm đó, cô nàng thường xuyên xuất hiện với gương mặt bầu bĩnh, lối trang điểm nhẹ nhàng nhấn vào đôi mắt to tròn và làn da trắng sứ. (Ảnh: IGNV)
Qua những bức ảnh được chia sẻ, có thể thấy thời điểm đó, cô nàng thường xuyên xuất hiện với gương mặt bầu bĩnh, lối trang điểm nhẹ nhàng nhấn vào đôi mắt to tròn và làn da trắng sứ. (Ảnh: IGNV)
Trong giai đoạn này, phong cách thời trang của Lâm Minh thiên về sự tối giản, mang hơi hướng của các hot girl mạng xã hội đời đầu với các item như áo cổ lọ, váy hoa nhí, hoặc những bộ đồ năng động phù hợp với lứa tuổi. (Ảnh: IGNV)
Trong giai đoạn này, phong cách thời trang của Lâm Minh thiên về sự tối giản, mang hơi hướng của các hot girl mạng xã hội đời đầu với các item như áo cổ lọ, váy hoa nhí, hoặc những bộ đồ năng động phù hợp với lứa tuổi. (Ảnh: IGNV)
Tóc ngắn ngang vai, mái thưa với màu tóc đen truyền thống được Lâm Minh ưu ái, tạo cảm giác gần gũi, nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Tóc ngắn ngang vai, mái thưa với màu tóc đen truyền thống được Lâm Minh ưu ái, tạo cảm giác gần gũi, nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Nhìn lại loạt ảnh cũ, nhiều khán giả nhận xét rằng dù ở thời điểm nào, Lâm Minh vẫn sở hữu những đường nét thanh tú tự nhiên. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt lớn nhất chính là tư duy thẩm mỹ và khí chất. (Ảnh: IGNV)
Nhìn lại loạt ảnh cũ, nhiều khán giả nhận xét rằng dù ở thời điểm nào, Lâm Minh vẫn sở hữu những đường nét thanh tú tự nhiên. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt lớn nhất chính là tư duy thẩm mỹ và khí chất. (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và làm mẫu ảnh, Lâm Minh đã có bước tiến dài để định hình phong cách cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và làm mẫu ảnh, Lâm Minh đã có bước tiến dài để định hình phong cách cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Cô không ngại thử nghiệm những layout makeup đậm, phá cách hay những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Cô không ngại thử nghiệm những layout makeup đậm, phá cách hay những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Ánh mắt hững hờ và cách tạo dáng chuyên nghiệp giúp cô trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón. (Ảnh: IGNV)
Ánh mắt hững hờ và cách tạo dáng chuyên nghiệp giúp cô trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón. (Ảnh: IGNV)
Lâm Minh hiện tại gắn liền với hình tượng một người phụ nữ hiện đại, độc lập và có gu thời trang mang đậm màu sắc riêng, không lẫn với bất kỳ ai. (Ảnh: IGNV)
Lâm Minh hiện tại gắn liền với hình tượng một người phụ nữ hiện đại, độc lập và có gu thời trang mang đậm màu sắc riêng, không lẫn với bất kỳ ai. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Lâm Minh #fashionista #thay đổi phong cách #ảnh cũ #thời trang #mẫu ảnh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT