‘Hot girl tạp hóa’ Hàn Hằng dịu dàng với tà áo dài, nhan sắc mặn mà sau sinh

Cộng đồng trẻ

Hàn Hằng gây chú ý khi diện áo dài truyền thống với thần thái nền nã, gương mặt tươi tắn và vóc dáng thon gọn dù vừa trải qua hành trình làm mẹ.

Thiên Anh
Trong những khung hình được chia sẻ, Hàn Hằng lựa chọn áo dài dáng suông, họa tiết hoa nhã nhặn trên nền chất liệu ánh nhẹ, tôn lên vẻ thanh thoát và nữ tính.
Cách tạo kiểu tóc búi gọn gàng cùng lớp trang điểm trong trẻo giúp gương mặt nàng 'hot girl tạp hóa' thêm rạng rỡ, đường nét hài hòa và làn da mịn màng.
Dù không phô trương, tổng thể hình ảnh vẫn toát lên sự sang trọng, đằm thắm – khác hẳn vẻ năng động, cá tính quen thuộc trước đây của Hàn Hằng.
Nhiều người nhận xét, sau khi sinh con, Hàn Hằng ngày càng “mặn mà”, thần thái chín muồi và tự tin hơn.
Hàn Hằng tên thật là Hàn Hải Hằng, sinh năm 1999 tại Thanh Hóa. Cô được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội với biệt danh “hot girl tạp hóa” nhờ hình ảnh đời thường gần gũi nhưng cuốn hút.
Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật – là con gái của NSND Hàn Hải, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh Hóa – Hàn Hằng từng theo học khoa Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trước khi rẽ hướng phát triển mạnh mẽ ở lĩnh vực sáng tạo nội dung.
Về đời tư, sau gần 5 năm hẹn hò, Hàn Hằng đã làm lễ ăn hỏi với vlogger nổi tiếng Huyme (Phạm Công Thành) vào tháng 3/2025. Cuối tháng 8/2025, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng.
Bước vào vai trò “mẹ bỉm sữa”, Hàn Hằng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp, tích cực lan tỏa năng lượng sống cân bằng giữa công việc và chăm sóc con nhỏ.
Song song đó, Hàn Hằng vẫn duy trì hoạt động nghề nghiệp với vai trò KOC có sức ảnh hưởng, hợp tác cùng nhiều nhãn hàng thời trang và mỹ phẩm.
Đáng chú ý, Hàn Hằng nhận nhiều lời khen khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh, đồng thời lựa chọn hình ảnh kín đáo, tinh tế hơn. Hành trình thay đổi tích cực – từ một hot girl vướng thị phi đến người phụ nữ của gia đình hiện đại, tự chủ – giúp Hàn Hằng ngày càng ghi điểm trong mắt công chúng.
