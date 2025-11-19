Hà Nội

Không khí lạnh tăng cường, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 5 độ

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh: Bắc Bộ: 11–14 độ, vùng núi cao: có nơi dưới 5 độ; Bắc Trung Bộ: 12–15 độ; Quảng Trị và Tp.Huế: 16-19 độ.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9.

thoitiethanoi-17323603315161576513234.jpg
Ảnh minh họa.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở khu vực Bắc Bộ trong ngày và đêm 19/11 trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; từ Thanh Hóa đến TP. Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; Bắc Trung Bộ từ 12-15 độ; ở tỉnh Quảng Trị và Tp. Huế từ 16-19 độ

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh: Bắc Bộ: 11–14 độ, vùng núi cao: có nơi dưới 5 độ; Bắc Trung Bộ: 12–15 độ; Quảng Trị và TP.Huế: 16-19 độ. Khu vực Hà Nội: sngày và đêm 19/11 có mưa vài nơi. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–14 độ.

Trên vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9–10; biển động mạnh; sóng 3,0–5,0m.Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc cấp 7–8, giật cấp 9–10; sóng 4,0–6,0m; biển động mạnh. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông: gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng 4,0–6,0m; biển động mạnh. Vùng biển từ Gia Lai đến Tp. Hồ Chí Minh gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; sóng 3,0–5,0m; biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế – xã hội: Trời rét và rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

>>> Xem thêm video Lũ trên nhiều sông ở Bắc Bộ đang lên cao:

(Nguồn: VTV1)
