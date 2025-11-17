Hà Nội

Xã hội

Không khí lạnh mạnh tăng cường, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ

Từ tối và đêm 17/11, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Gia Đạt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều và đêm 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ.

aa-3-1730759172039.jpg
Ảnh minh họa.

Từ tối và đêm 17/11, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Khu vực Hà Nội, từ chiều và đêm 17-18/11 có mưa, mưa rào, từ tối và đêm 17/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Từ chiều tối và đêm 17/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m. Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m.

Từ gần sáng ngày 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m. Từ ngày 18/11, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động.

Dự báo, từ chiều và đêm 17-18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng. Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Nguồn: ĐTHĐT.
