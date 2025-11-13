Thời tiết ngày 13/11: Bắc Bộ lạnh về đêm, trên biển gió mạnh sóng lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/11, sẽ có cơn dông tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gây mất an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm 14/11, gió mạnh sẽ gia tăng tại nhiều vùng biển. Ở phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Dải biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ban ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng cao 2-4 m. Riêng phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, ngày 14/11 có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động với sóng cao 2-4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được đưa ra ở mức 2.

Trên biển có gió mạnh và sóng lớn. Ảnh: TTXVN

Dự báo cho thấy toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại những khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và có phương án đảm bảo an toàn.

Trên đất liền, từ đêm 12 đến 15/11, không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp với trường phân kỳ trên cao, khiến Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì trạng thái ít mây, ban ngày trời nắng. Tuy nhiên, nhiệt độ về đêm giảm sâu. Trong các đêm từ 12-15/11, nền nhiệt thấp nhất phổ biến 16-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Đêm và sáng sớm, trời rét; một số khu vực núi cao xuất hiện rét đậm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động giữ ấm cơ thể trong thời điểm nhiệt độ giảm mạnh, đặc biệt tại các khu vực miền núi; đồng thời lưu ý nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phia Bắc sáng sớm và đêm trời rét; phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.