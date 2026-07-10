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Xã hội

Khởi tố vụ án trốn thuế tại công ty vàng bạc Phương Xuân Hà Tĩnh

Cơ quan công an Hà Tĩnh bắt giữ lãnh đạo công ty vì trốn thuế, qua đó phát hiện hàng chục nghìn giao dịch và gần 1,3 tỷ đồng tiền thuế bị trốn.

Hạo Nhiên

Ngày 10/7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án “trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần Phương Xuân và các đơn vị có liên quan.

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (SN: 1946, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lê Thị Ánh Tuyết (SN: 1974, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn, nên đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra, xác minh.

Qua điều tra, ngày 11/02, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển nguồn tin tội phạm “trốn thuế” xảy ra tại công ty cổ phần Phương Xuân cho Cơ quan ANĐT để thụ lý, giải quyết.

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Ảnh minh hoạ.

Theo cơ quan ANĐT xác định, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty.

Đồng thời, yêu cầu các nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhận thanh toán của khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng của Công ty nhằm mục đích trốn thuế.

Từ 2022 đến 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng, tuy nhiên mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 - 20 triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm video Giám đốc mua khống 100 tỷ hoá đơn để kiếm lời (Nguồn: NTV)
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