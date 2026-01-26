Hà Nội

Xã hội

Khởi tố vụ án liên quan đến 3 người tử vong trên đường ở Quảng Trị

Liên quan vụ 3 người tử vong trong đêm ở phường Đồng Hới, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hạo Nhiên

Tối 25/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan đến vụ ba người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới.

Ngoài ra, cơ quan Công an đang xem xét để khởi tố bị can đối với những đối tượng liên quan vụ án.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, khoảng 0h30 ngày 25/01, sau khi nghe tiếng động lớn, người dân phát hiện nhiều nam giới nằm trên đường Võ Nguyên Giáp nên cấp báo chính quyền địa phương.

tu-vong-1082-1440.jpg
Hiện trường vụ việc.

Qua kiểm tra, công an xác định có ba người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Xung quanh hiện trường có xe máy bị hư hại cùng nhiều mảnh vỡ chai thủy tinh, mã tấu cùng nhiều hung khí.

Bước đầu, công an xác định nhóm thanh thiếu niên này ở xã Bắc Trạch, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị tụ tập tại phường Đồng Hới rồi dẫn đến sự việc trên. Ba người tử vong, gồm: NMT, NGB (cùng 16 tuổi, đều ngụ xã Bắc Trạch) HTA (18 tuổi, ngụ phường Đồng Thuận).

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

