Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố thêm 12 đối tượng vụ mua bệnh án hiểm nghèo để trốn ngồi tù

Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây giả giấy tờ y tế, mua bán bệnh án hiểm nghèo để hoãn chấp hành án tù.

Theo Nguyễn Thắng/TPO

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố thêm 12 đối tượng về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” liên quan vụ mua bệnh án giả trốn tù xảy ra tại Bệnh viện Phổi Hà Nội. Đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 32 đối tượng liên quan vụ án, trong đó có 6 người bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”, 26 người bị khởi tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến tháng 9/2025, lợi dụng quy định pháp luật cho phép người bị kết án phạt tù được tạm hoãn chấp hành án nếu mắc bệnh nặng, hiểm nghèo, nhiều đối tượng đã tìm cách “chạy” bệnh án giả để thoát cảnh vào trại giam.

Các đối tượng thông qua những mắt xích trung gian, trong đó có cả cán bộ cơ quan nhà nước, móc nối với bị can Hoàng Văn Huấn (SN 1967, thời điểm nêu trên là Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội), để làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi nặng độ 4, kháng đa thuốc để hợp thức hóa điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù. Mỗi bộ hồ sơ giả có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Để thực hiện hành vi, Huấn đã chỉ đạo Lã Đức Mạnh (SN 1995) là điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Hà Nội liên hệ, tiếp nhận các trường hợp có nhu cầu làm bệnh án giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khám xét nơi làm việc của Hoàng Văn Huấn (áo kẻ).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khám xét nơi làm việc của Hoàng Văn Huấn (áo kẻ).

Mặc dù một số đối tượng không bị bệnh và không điều trị tại bệnh viện nhưng Huấn vẫn chỉ đạo kỹ thuật viên làm giả kết quả xét nghiệm, đồng thời chỉ đạo Đặng Việt Phong (SN 1994) là bác sĩ Khoa cấp cứu và Mạnh lập khống hồ sơ bệnh án, phiếu chăm sóc của điều dưỡng trong hồ sơ điều trị cho các đối tượng.

Sau đó, Huấn cấp cho các đối tượng các tài liệu như: Bản kết luận bệnh tật hoặc bệnh án (bản photo sao y) để làm thủ tục xin hoãn chấp hành án tại tòa án hoặc cơ quan thi hành án (nhằm được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù trong thời gian từ 6 - 12 tháng). Khi hết thời hạn, nếu có nhu cầu tiếp tục hoãn chấp hành án, các đối tượng tiếp tục làm lại hồ sơ giả với thủ đoạn tương tự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/khoi-to-them-12-doi-tuong-lien-quan-vu-mua-benh-an-hiem-ngheo-de-tron-ngoi-tu-post1840209.tpo
#bệnh án giả #khởi tố #đối tượng #tội phạm #Bắc Ninh #giấy tờ y tế

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố đối tượng vận chuyển hàng cấm qua biên giới ở Vĩnh Long

Đang vận chuyển vảy tê tê Java, mật kỳ đà, mỏ chim hồng hoàng… qua biên giới, Phạm Văn Hoan đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ.

Ngày 29/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hoan (SN: 1969, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước đó, ngày 03/10/2025, Phạm Văn Hoan đang vận chuyển hàng hóa (trai tai tượng, vảy tê tê Java, da trăn, mật kỳ đà, mật trăn, da cá đuối mũi xẻng, mỏ chim hồng hoàng mũ cối….) từ vùng biển ngoài lãnh thổ Việt Nam đến cửa sông Eo Lói (giáp với sông Cổ Chiên, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long) thì bị Bộ đội Biên phòng bắt quả tang.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nữ quái sản xuất, buôn bán cafe giả ở Khánh Hoà

Đang bày bán 50 gói cafe giả, đối tượng Ngô Thị Cúc Hoa (54 tuổi) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà phát hiện, bắt giữ.

Ngày 24/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Ngô Thị Cúc Hoa (54 tuổi, ngụ tổ dân phố Công Thành, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh cà phê Đắk Lắk Hoa có địa chỉ ở phường Bảo An.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố kẻ máu lạnh sát hại 2 người ở Phú Quốc

Bị đề nghị chia tay, Trương Quốc Đạt (19 tuổi, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã dùng dao chém bạn gái và người yêu của bạn gái tử vong tại chỗ.

Ngày 23/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Quốc Đạt (19 tuổi, ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Trương Quốc Đạt và chị T.T.P.Th. (21 tuổi, trú tại xã An Phú, tỉnh An Giang) từng có 6 tháng sống và làm việc cùng nhau tại đặc khu Phú Quốc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới