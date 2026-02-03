Khởi tố kẻ dùng dao đe doạ, cướp iPhone 15 Pro Max ở Hà Tĩnh

Do cần tiền tiêu xài, đối tượng Trần Chí Bảo cầm dao khống chế, đe dọa nạn nhân rồi cướp chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max và bỏ chạy.

Ngày 3/2, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Chí Bảo (sinh năm 2001, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, do cần tiền tiêu xài, vào khoảng 23h30 ngày 14/01, Trần Chí Bảo chuẩn bị một con dao gọt hoa quả giấu trong ống tay áo, đi bộ từ nhà đến khu vực ngã ba Lạc Thiện rồi gọi taxi đi đến khách sạn H.Q. (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tìm kiếm sơ hở để trộm cắp tài sản.

Tại đây, Bảo bị bảo vệ khách sạn phát hiện, nhắc nhở, nên Bảo đã "rút quân".

Đối tượng Trần Chí Bảo bị bắt giữ.

Đến khoảng 01h ngày 15/01, Bảo quay lại khách sạn H.Q., phát hiện phòng của chị L.T.H. Tr. và chị H.N.Tr.N. đang mở cửa, Bảo liều lĩnh đi vào phòng, cầm dao chĩa về phía chị N, đe dọa yêu cầu im lặng rồi nhanh chóng chiếm đoạt chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max và bỏ chạy.

Khi bị hại tri hô, Bảo tẩu thoát qua cổng phụ khách sạn, vứt bỏ dao và áo khoác trên đường chạy trốn.

Sáng cùng ngày, Trần Chí Bảo mang chiếc điện thoại cướp được đến cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại trên địa bàn xã Đức Quang (Hà Tĩnh) bán với giá 2.000.000 đồng. Số tiền này, Bảo dùng để trả tiền taxi, trả nợ cá nhân rồi đi về nhà.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã có mặt hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Đến 12h35 ngày 16/01, Trần Chí Bảo đã đến Công an phường Nam Hồng Lĩnh đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.