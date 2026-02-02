Hà Nội

Xã hội

Truy bắt thành công 3 đối tượng truy nã nguy hiểm ở Cần Thơ

Sau một thời gian lẩn trốn, 3 đối tượng truy nã nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ bắt giữ thành công.

Hạo Nhiên

Ngày 2/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp truy bắt thành công 3 đối tượng truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/10/2025, đối tượng Thạch Liêu Hải Định (SN: 2002, trú ở ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh, TP Cần Thơ) bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

cong-tho-3.jpg
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Việt Hào.

Sau khi gây án, đối tượng Định đã trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định truy nã đối với Định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Công an phường Long Hoa (Tây Ninh) tiến hành vây bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Thạch Liêu Hải Định khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Long Hoa.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cũng đã bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm Bùi Việt Hào (SN: 2004, trú ở ấp 7, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ), bị truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng, khi đang lẩn trốn trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

cong-tho-2.jpg
Đối tượng truy nã nguy hiểm Thạch Liêu Hải Định.

Đến ngày 2/1/2026, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ thành công đối tượng Trần Tuấn Anh (SN: 1985, trú ở ấp Phú Tân A, xã Phú Hữu, TP Cần Thơ) bị truy nã về hành vi Tổ chức đánh bạc, bị bắt khi đang lẩn trốn trong rừng cao su trên địa bàn xã Minh Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Hiện, các đối tượng đã được di lý về TP Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Công an #bắt giữ #đối tượng #truy nã #nguy hiểm #Cần Thơ

