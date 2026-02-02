Hà Nội

Xã hội

Khởi tố 8 đối tượng lắp đặt camera, nhiều lớp cửa sắt để đánh bạc

Các đối tượng lợi dụng nhà ở kiên cố, lắp đặt camera, nhiều lớp cửa sắt, khóa chặt bên ngoài, ngụy trang dưới hình thức sinh hoạt, ăn uống để đánh bạc

Gia Đạt

Ngày 2/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

624538525-1380946824069560-182474472459341271-n.jpg
Nhóm đối tượng bị khởi tố.

Các đối tượng lợi dụng nhà ở kiên cố, lắp đặt camera, nhiều lớp cửa sắt, khóa chặt bên ngoài, ngụy trang dưới hình thức sinh hoạt, ăn uống để tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh liêng ăn tiền.

Trước đó, ngày 18/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt xóa thành công đường dây mua bán số lô, số đề qua mạng Internet, hoạt động theo mô hình “đại lý – trung gian – người chơi”, với tổng số tiền giao dịch lên tới trên 10 tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Ngày 26/12/2025, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, làm rõ một đối tượng thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử, tài khoản ngân hàng và mạng xã hội để tham gia, môi giới đánh bạc trực tuyến, thu lợi bất chính. Các vụ án hiện đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh, triệt để theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân nâng cao nhận thức pháp luật, tuyệt đối không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, từ truyền thống đến công nghệ cao.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hoạt động cờ bạc và tệ nạn xã hội, đề nghị người dân thông tin cho đồng chí Thiếu tá Trần Duy Khánh - Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang (SĐT: 0858.828.989).

>>> Xem thêm video: Bắt quả tang 14 đối tượng tham gia đánh bạc

Nguồn: ĐTHĐT.
