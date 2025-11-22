Khởi tố hai vợ chồng ở Hưng Yên giết mổ, bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Biết đàn lợn tại trang trại nhiễm dịch tả lợn châu Phi, vợ chồng Dương vẫn giết mổ, bảo quản thịt trong kho lạnh, bán cho nhiều đầu mối chế biến làm thực phẩm.

Ngày 22/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Duy Dương (SN 1973) và vợ là Nguyễn Thị Hồng Huệ (SN 1974), cùng trú thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại điều 317 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành Khởi tố bị can đối với Lê Duy Dương và Nguyễn Thị Hồng Huệ.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tại cơ sở chăn nuôi Đồng Kênh, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên do vợ chồng Dương làm chủ cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Ngày 13/9, Phòng An ninh kinh tế chủ trì phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên, UBND xã Phụ Dực tiến hành kiểm tra Cơ sở chăn nuôi Đồng Kênh. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn phát hiện trong 12 ô chuồng có tổng cộng 379 con lợn, trọng lượng khoảng 18,4 tấn; Đồng thời có 2 kho lạnh đang bảo quản hơn 2 tấn sản phẩm động vật.

Hình ảnh trại lợn tại thời điểm kiểm tra

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, trưng cầu giám định đối với số động vật và sản phẩm động vật nêu trên xác định 7/12 mẫu máu của số lợn đang được nuôi nhốt và toàn bộ mẫu thịt trong kho lạnh đều dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi. Đoàn kiểm tra đã tổ chức niêm phong, tiêu hủy số lợn bệnh, sản phẩm động vật trong kho lạnh theo quy định.

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng An ninh kinh tế xác định trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến ngày 13/9/2025, mặc dù biết rõ đàn lợn tại trang trại bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, song các đối tượng vẫn giết mổ, bảo quản thịt trong kho lạnh rồi bán cho nhiều đầu mối để chế biến làm thực phẩm cho người sử dụng.

Phòng An ninh kinh tế phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm lợn nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.