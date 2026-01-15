Hà Nội

Xã hội

Khởi tố đối tượng lừa 800 triệu để ‘chạy án'

Ánh tự nhận có khả năng can thiệp vụ mua bán người dưới 16 tuổi, nhận 800 triệu đồng để "chạy án", sau đó tiêu sạch số tiền này.

Khánh Hoài

Ngày 15/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 04 tháng đối với Bùi Ngọc Ánh (sinh năm 1977, trú tại thôn Khoái Thượng, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền bị can đã chiếm đoạt của bị hại là 800.000.000 đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác tội phạm của anh N.Q.C (sinh năm 1974, trú tại thôn Yên Thượng, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ). Theo nội dung tố giác, đầu năm 2024, em vợ anh N.Q.C là H.T.H (sinh năm 1985, trú tại thôn Yên Thượng, xã Hoàng An) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Trong quá trình thăm gặp, H.T.H bày tỏ mong muốn được gia đình “tác động” để được tại ngoại và hưởng án treo.

cats.jpg
Đối tượng Bùi Ngọc Ánh.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, anh N.Q.C đã gặp Bùi Ngọc Ánh để nhờ tìm người “lo việc” cho em vợ. Quá trình trao đổi, Ánh tự nhận có khả năng can thiệp, hứa hẹn có thể giúp H.T.H được tại ngoại và hưởng án treo với điều kiện anh N.Q.C phải đưa 800.000.000 đồng. Tin tưởng lời hứa của Ánh, anh N.Q.C đã giao đủ số tiền trên.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bùi Ngọc Ánh không thực hiện bất kỳ việc gì như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đến ngày 5/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Ngọc Ánh theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức pháp luật, tuyệt đối cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, đặc biệt là hành vi lợi dụng tâm lý lo lắng, thiếu hiểu biết để “chạy án”, “xin xỏ”, “lo lót”. Khi gặp các vấn đề vướng mắc liên quan đến pháp luật, người dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định; không tin vào các lời hứa hẹn trái pháp luật nhằm tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bên trong các tụ điểm đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử. Nguồn: VTV.

#chạy án #Công an Phú Thọ #mua bán người dưới 16 tuổi

