Khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công xã ở Tuyên Quang

Bà La Thị Thanh bị khởi tố do buông lỏng quản lý liên quan đến vụ khai thác khoáng sản trái phép tại Hoàng Su Phì gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Ngày 21/12, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với La Thị Thanh (SN 1983, trú tại thôn 1, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công xã Hoàng Su Phì, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập). Cơ quan CSĐT cũng áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thực hiện Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với La Thị Thanh.

Cơ quan chức năng đọc các quyết định khởi tố La Thị Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công xã Hoàng Su Phì.

La Thị Thanh bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2025. Đây là hoạt động trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo kết quả điều tra, năm 2024, khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang, La Thị Thanh được giao phụ trách khối kinh tế, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực giao thông, xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý đô thị, nông nghiệp và thú y. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, La Thị Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, không tham mưu, triển khai đầy đủ các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên. La Thị Thanh không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của cơ quan quản lý khoáng sản theo phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và quy chế quản lý khoáng sản của UBND tỉnh.

Hành vi trên đã dẫn đến việc Lê Văn Toàn (SN 1987, trú tại thôn 5, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang - trước sáp nhập) khai thác 13.000m3 cát trái phép tại khu vực lòng sông Chảy trong thời gian dài, trị giá hơn 2,7 tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước về kinh tế và tài nguyên.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức mà còn làm mất uy tín, giảm niềm tin của Nhân dân, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù với mức cao nhất lên đến 12 năm.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ