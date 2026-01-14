Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Bường, nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) vừa bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Ngày 14/1, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bường, nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đọc quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Bường.

Đây là diễn biến mới trong giai đoạn 2 của vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và một số địa phương, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Liên quan đến giai đoạn 1 của vụ án, trước đó, ngày 24/12/2025, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và một số địa phương.

Trong số 28 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, Thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là Kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là Chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên các văn phòng luật; 9 bị cáo còn lại là các đương sự hoặc người nhà đương sự trong các vụ án, vụ việc có liên quan.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.