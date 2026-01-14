Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ nghi phạm hành hung nam thanh niên tại công viên ở Hà Nội

Một nam thanh niên bị hành hung dã man tại Công viên Võ Thị Sáu khiến nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn.

Gia Đạt

Ngày 14/1, Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ việc theo quy định pháp luật. Danh tính đối tượng và chi tiết vụ án chưa được công bố để phục vụ công tác xác minh.

capture-1243.png
Nam thanh niên bị hành hung xuất hiện trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh vào khoảng 23h ngày 12/1, tại Công viên Võ Thị Sáu (trước đây là Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô), một nam thanh niên bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt tấn công, đánh đập dã man.

Theo nội dung chia sẻ, giữa nạn nhân và đối tượng hành hung không có mối quan hệ quen biết hay mâu thuẫn từ trước. Tuy nhiên, đối tượng vẫn bất ngờ ra tay, khiến nạn nhân không kịp phản ứng. Hậu quả, nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nhận thức lơ mơ, không còn nhớ rõ diễn biến sự việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: ĐTHĐT.
