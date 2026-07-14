Khởi tố 5 bị can cài phần mềm lậu trên máy tính

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 5 bị can vì cài đặt trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính thương hiệu Thánh Gióng bán cho nhiều đơn vị.

Ngày 14/7, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 5 bị can để điều tra về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Các bị can trong vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép như crack, active... để cài đặt và sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng trước khi cung cấp cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hành vi này bị xác định đã xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của Microsoft.

Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026, ba doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam, Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution đã bán tổng cộng 13.956 máy tính cho 509 cơ quan, tổ chức và cá nhân trên toàn quốc, với tổng doanh thu khoảng 181 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2022 đến năm 2026, Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng đã bán khoảng 53.000 máy tính cho 730 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước, đạt tổng doanh số khoảng 450 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án và khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính.

Trước đó, ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự và khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội, Phú Thọ là các doanh nghiệp kinh doanh máy tính, cài đặt phần mềm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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