Bắt tạm giam 15 đối tượng dùng hung khí đánh nhau vì mâu thuẫn ở Lạng Sơn

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng liên quan tới vụ việc tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 2h ngày 14/12/2025, Công an phường Đông Kinh tiếp nhận tin báo về vụ việc xô xát đánh nhau giữa hai nhóm đối tượng đông người có cầm theo nhiều loại hung khí thô sơ tại khu vực ngã ba đường Lý Thường Kiệt giao đường Lê Lợi, thuộc phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Nơi xảy ra vụ xô xát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Đông Kinh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ nội dung diễn biến vụ việc.

Do mẫu thuẫn với nhau trên mạng xã hội, nên tối ngày 13/12/2025, nhóm đối tượng trên địa bàn các phường thuộc tỉnh Lạng Sơn (8 đối tượng) hẹn nhóm thanh niên ở khu vực xã Chi Lăng, Tân Thành và một số xã lân cận (hơn 20 đối tượng) đến khu vực phường Đông Kinh để đánh nhau.

Sau đó, nhóm ở xã Chi Lăng, Tân Thành đã chuẩn bị hung khí thô sơ (vỏ chai bia, dao phóng lợn, ná bắn đạn cao su, tuýp sắt, đinh ba…) điều khiển xe mô tô đã tháo rời biển kiểm soát đi từ địa bàn xã Chi Lăng với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, đi theo đường quốc lộ 1, đến khu vực ngã ba đường Lý Thường Kiệt giao đường Lê Lợi, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn thì gặp nhóm ở các phường.

Tại đây, 2 nhóm đối tượng đã chửi bới, thách thức, hò hét và sử dụng gạch đá, vỏ chai bia, ná dùng đạn bi sắt, tuýp sắt… tấn công nhau gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; gây hoang mang lo sợ cho người dân.

Ngay trong ngày 14/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triệu tập, làm việc và tạm giữ hình sự 15 đối tượng, thu giữ 8 xe mô tô, 10 điện thoại di động cùng nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, đinh ba, tuýp sắt, ná cao su bắn đạn bi sắt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật và một bản án đủ sức răn đe sẽ được tuyên đối với các đối tượng phạm tội trong thời gian tới. Đáng chú ý, trong số các đối tượng vi phạm có nhiều trường hợp là học sinh THPT, ở tuổi vị thành niên (dưới 16 tuổi) nhưng chỉ vì một phút bốc đồng, do mâu thuẫn trên mạng xã hội mà đã trở thành người phạm tội.

