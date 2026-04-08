Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống xanh

Nhan nhản bãi vật liệu nhếch nhác, ô nhiễm ở Tây Mỗ

Nằm dọc phố Quang Tiến (Tây Mỗ, Hà Nội) xuất hiện nhiều bãi tập kết VLXD, hoạt động gây ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bảo Ngân
Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên (PV) Báo Tri thức và Cuộc sống, tại khu vực chợ Chiều (phố Quang Tiến, phường Tây Mỗ, TP Hà Nội), ngoài những công trình nhà tôn trái phép sập xệ, xây dựng trên đất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ thì ở đây còn “mọc” lên một bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) trái phép, đồng nghĩa với việc sử dụng sai mục đích đất. Người dân cho hay tình trạng mua bán, san lấp đất nông nghiệp trái phép tại khu vực này đã xuất hiện từ lâu. Hơn nữa nội dung này đã được người dân gửi đơn đến các cơ quan chức năng. Tại văn bản số 08/TB-ANKT-GTXD, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi xem xét nội dung và trao đổi với các đơn vị liên quan, thì nội dung phản ánh (có cả nội dung phản ánh mua bán, san lấp đất nông nghiệp trái phép, xây dựng trái phép ở chợ Chiều) hiện đang do Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) thụ lý, giải quyết.
Bãi tập kết này đã được san gạt mặt bằng, bên trong có một chiếc máy xúc. Cùng với đó là cát, gạch, sỏi được chất đống ngổn ngang.
Một phần lớn diện tích đất nông nghiệp ở chợ Chiều biến thành bãi tập kết vật liệu.
Cổng ra vào bãi tập kết vật liệu được bảo vệ bởi hai lớn cửa tôn cao. Các vật liệu được đổ đống sâu bên trong, phía ngoài khó phát hiện.
Dọc phố Quang Tiến (phường Tây Mỗ, Hà Nội), cả một khu đất có diện tích lớn khác nằm trước cổng chùa Linh Thông cũng bị biến thành bãi tập kết cát, gạch xây dựng. Đáng chú ý, khu vực xung quanh chùa Linh Thông cũng bị người dân phản ánh có nhiều sai phạm về đất đai, nhưng đến nay, vi phạm đất đai xung quanh khu vực này vẫn “án binh bất động”.
Một người dân địa phương cho biết, cát, gạch được vận chuyển từ nơi khác về tập kết tại đây. Sau đó được các xe trung chuyển tỏa đi các công trình xây dựng trong khu vực. Quá trình hoạt động của bãi tập kết, trung chuyển cát, gạch, các xe vận chuyển VLXD ra, vào gây bụi bặm ô nhiễm môi trường.
Máy xúc phục vụ hoạt động múc cát, trung chuyển vật liệu tại bãi.
Đống cát được chất cao thành núi tại bãi vật liệu trước cổng chùa Linh Thông.
Gạch xếp hành hàng dài, lấn chiếm cả lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Ngay trước cổng trường Tiểu học Đại Mỗ cũng nằm trên phố Quang Tiến, một bãi tập kết VLXD trái phép khác được quây xung quanh bằng tôn xanh cao trên 2m. Trước thực trạng diễn ra, mong rằng UBND phường Tây mỗ sớm có biện pháp xử lý dứt điểm.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội ban hành văn bản 08/TB-ANKT-GTXD, cho biết cuối tháng 1/2026, cơ quan này nhận được đơn đề nghị của hai công dân ở Tây Mỗ (Hà Nội) tố cáo và đề nghị khởi tố về việc xây dựng trái phép, không phép, đầu tư xây dựng tham nhũng lãng phí trên địa bàn phường Tây Mỗ (Hà Nội). Theo Phòng An ninh kinh tế, sau khi xem xét nội dung và trao đổi với các đơn vị liên quan, thì nội dung phản ánh hiện đang do Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) thụ lý, giải quyết.

Thanh tra Bộ Công an tiếp nhận được đơn thư của người dân và có văn bản gửi Thủ trưởng cơ quan CSĐT Hà Nội xem xét giải quyết.

Về việc này, Văn Phòng Bộ Công an, Thanh tra Bộ Công an; VKSND TP Hà Nội cũng tiếp nhận được phản ánh và chuyển Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội; Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Người dân phản ánh, Ao chuôm Bà Đẻ (chợ Chiều) vốn là chuôm rất lớn để tiêu nước cho khu dân cư tổ dân phố Tháp và tổ dân phố Chợ, đồng thời là chuôm chứa nước cho tưới tiêu. Thế nhưng vẫn diễn ra việc mua bán, san lấp đất nông nghiệp và xây dựng trái phép. Khi người dân có đơn thư, cơ quan chức năng TP Hà Nội vào cuộc kiểm tra đã cưỡng chế 4, 5 căn nhà, rồi san ra làm chợ tạm. Tuy nhiên, họp chợ buổi chiều lại gây tắc đường, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị…

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở Hà Nội. Nguồn: VTV.

#UBND phường Tây Mỗ #bãi tập kết vlxd #xây dựng trái phép

Bài liên quan

Sống xanh

Vỉa hè Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng, người đi bộ 'chật vật' di chuyển

Vỉa hè đường 70 qua khu Bệnh viện 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông) xuống cấp, bong tróc sụt lún, gây khó khăn và mất an toàn cho người đi bộ.

Vỉa hè đường 70, đoạn qua khu vực Bệnh viện 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia và Học viện Quân y (phường Hà Đông, Hà Nội) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, bong tróc và sụt lún nhiều vị trí, gây khó khăn cho người đi bộ.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều đoạn vỉa hè đã vỡ nát, gạch lát bong lên để lộ nền đất đá lồi lõm, tạo thành những “ổ gà” ngay trên lối đi bộ. Khu vực này cũng xuất hiện nhiều hố sụt, gây mất an toàn cho người dân khi di chuyển, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

Xem chi tiết

Sống xanh

Rác thải bủa vây kênh La Khê gây ô nhiễm môi trường ở Hà Nội

Kênh La Khê dài hơn 5km ở Hà Đông đang bị rác thải và phế thải xây dựng bủa vây, nhiều đoạn ô nhiễm nặng, bốc mùi, ảnh hưởng đời sống người dân.

kto-tl_662205503-1173201341483513-5419678580663703157-n.jpg
Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội, trong đó có hạng mục kênh La Khê dẫn nước về Trạm bơm Yên Nghĩa, được triển khai từ năm 2015 với kỳ vọng giải quyết tình trạng úng ngập cho khu vực Hà Đông và các vùng lân cận.
kto-tl_662212748-1400548128764584-5068367508858515351-n.jpg
Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, nhiều đoạn tuyến dài hơn 5km này vẫn trong tình trạng thi công dở dang, để lại những hệ lụy rõ rệt về môi trường và hạ tầng đô thị.
Xem chi tiết

Sống xanh

Mùi cá bủa vây khu dân cư ở Thanh Hoá, người dân mòn mỏi chờ xử lý ô nhiễm

Theo phản ánh, mỗi khi nhà máy hoạt động, mùi cá hôi thối, tanh tưởi bốc ra nồng nặc bao trùm ngoài khu vực dân cư.

Tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài nhiều năm tại khu vực cảng cá Hòa Lộc (xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đang khiến hàng trăm hộ dân sống trong cảnh ngột ngạt, bức xúc. Nguồn phát thải được cho là xuất phát từ hoạt động của nhà máy chế biến bột cá nằm ngay trong khu vực cảng.

SỐNG TRONG TÌNH CẢNH Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KÉO DÀI

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới