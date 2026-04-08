Nhan nhản bãi vật liệu nhếch nhác, ô nhiễm ở Tây Mỗ

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội ban hành văn bản 08/TB-ANKT-GTXD, cho biết cuối tháng 1/2026, cơ quan này nhận được đơn đề nghị của hai công dân ở Tây Mỗ (Hà Nội) tố cáo và đề nghị khởi tố về việc xây dựng trái phép, không phép, đầu tư xây dựng tham nhũng lãng phí trên địa bàn phường Tây Mỗ (Hà Nội). Theo Phòng An ninh kinh tế, sau khi xem xét nội dung và trao đổi với các đơn vị liên quan, thì nội dung phản ánh hiện đang do Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) thụ lý, giải quyết.

Thanh tra Bộ Công an tiếp nhận được đơn thư của người dân và có văn bản gửi Thủ trưởng cơ quan CSĐT Hà Nội xem xét giải quyết.

Về việc này, Văn Phòng Bộ Công an, Thanh tra Bộ Công an; VKSND TP Hà Nội cũng tiếp nhận được phản ánh và chuyển Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội; Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Người dân phản ánh, Ao chuôm Bà Đẻ (chợ Chiều) vốn là chuôm rất lớn để tiêu nước cho khu dân cư tổ dân phố Tháp và tổ dân phố Chợ, đồng thời là chuôm chứa nước cho tưới tiêu. Thế nhưng vẫn diễn ra việc mua bán, san lấp đất nông nghiệp và xây dựng trái phép. Khi người dân có đơn thư, cơ quan chức năng TP Hà Nội vào cuộc kiểm tra đã cưỡng chế 4, 5 căn nhà, rồi san ra làm chợ tạm. Tuy nhiên, họp chợ buổi chiều lại gây tắc đường, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị…