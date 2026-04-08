Nhan nhản bãi vật liệu nhếch nhác, ô nhiễm ở Tây Mỗ

Nhan nhản bãi vật liệu nhếch nhác, ô nhiễm ở Tây Mỗ
Nằm dọc phố Quang Tiến (Tây Mỗ, Hà Nội) xuất hiện nhiều bãi tập kết VLXD, hoạt động gây ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Bảo Ngân
Trước đó, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội ban hành văn bản 08/TB-ANKT-GTXD, cho biết cuối tháng 1/2026, cơ quan này nhận được đơn đề nghị của hai công dân ở Tây Mỗ (Hà Nội) tố cáo và đề nghị khởi tố về việc xây dựng trái phép, không phép, đầu tư xây dựng tham nhũng lãng phí trên địa bàn phường Tây Mỗ (Hà Nội). Theo Phòng An ninh kinh tế, sau khi xem xét nội dung và trao đổi với các đơn vị liên quan, thì nội dung phản ánh hiện đang do Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) thụ lý, giải quyết.
Về việc này, Văn Phòng Bộ Công an, Thanh tra Bộ Công an; VKSND TP Hà Nội cũng tiếp nhận được phản ánh và chuyển Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội; Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Người dân phản ánh, Ao chuôm Bà Đẻ (chợ Chiều) vốn là chuôm rất lớn để tiêu nước cho khu dân cư tổ dân phố Tháp và tổ dân phố Chợ, đồng thời là chuôm chứa nước cho tưới tiêu. Thế nhưng vẫn diễn ra việc mua bán, san lấp đất nông nghiệp và xây dựng trái phép. Khi người dân có đơn thư, cơ quan chức năng TP Hà Nội vào cuộc kiểm tra đã cưỡng chế 4, 5 căn nhà, rồi san ra làm chợ tạm. Tuy nhiên, họp chợ buổi chiều lại gây tắc đường, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị…
Vỉa hè Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng, người đi bộ 'chật vật' di chuyển
Vỉa hè đường 70 qua khu Bệnh viện 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông) xuống cấp, bong tróc sụt lún, gây khó khăn và mất an toàn cho người đi bộ.
Vỉa hè đường 70, đoạn qua khu vực Bệnh viện 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia và Học viện Quân y (phường Hà Đông, Hà Nội) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, bong tróc và sụt lún nhiều vị trí, gây khó khăn cho người đi bộ.
Ghi nhận tại hiện trường, nhiều đoạn vỉa hè đã vỡ nát, gạch lát bong lên để lộ nền đất đá lồi lõm, tạo thành những “ổ gà” ngay trên lối đi bộ. Khu vực này cũng xuất hiện nhiều hố sụt, gây mất an toàn cho người dân khi di chuyển, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa.
Mùi cá bủa vây khu dân cư ở Thanh Hoá, người dân mòn mỏi chờ xử lý ô nhiễm
Theo phản ánh, mỗi khi nhà máy hoạt động, mùi cá hôi thối, tanh tưởi bốc ra nồng nặc bao trùm ngoài khu vực dân cư.
Tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài nhiều năm tại khu vực cảng cá Hòa Lộc (xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đang khiến hàng trăm hộ dân sống trong cảnh ngột ngạt, bức xúc. Nguồn phát thải được cho là xuất phát từ hoạt động của nhà máy chế biến bột cá nằm ngay trong khu vực cảng.