Khởi My lên tiếng về nghi vấn mang bầu

Giải trí

Ca sĩ Khởi My vừa phủ nhận tin đồn bầu bí. Ngoài ra, cô chia sẻ lý do hiếm khi đăng tải hình ảnh chồng.

Tin đồn Khởi My mang bầu rộ lên sau khi nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh diện đồ rộng, gương mặt trông đầy đặn bên mẹ ruột. Ảnh: FB Khởi My.
Nhanh chóng, Khởi My phủ nhận tin đồn mang bầu con đầu lòng. Cô viết trên trang cá nhân: "Ai đồn bầu hoài vậy?". Ảnh: FB Khởi My.
Khởi My còn đăng tải hình ảnh diện đồ bó khoe vòng eo thon gọn. Ảnh: FB Khởi My.
Khởi My không chỉ lên tiếng về tin đồn bầu bí mà còn chia sẻ lý do hiếm khi đăng tải hình ảnh chồng. Ảnh: Dân Việt.
Cô hài hước cho biết: “Khánh không thích lên hình. Tận dụng sở thích đó nên My giấu làm của riêng luôn”. Ảnh: Dân Việt.
Sau đám cưới năm 2017, Khởi My và Kelvin Khánh ngày càng sống kín tiếng. Ảnh: Khám Phá.
Năm 2024, rộ tin đồn Khởi My - Kelvin Khánh ly hôn khi nữ ca sĩ đăng status: "Tháng mấy chia tay". Tuy nhiên, sau đó, Khởi My lập tức phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt. Ảnh: Dân Việt.
"Trong khi thế gian đang lùm xùm thì 2 đứa đang suy nghĩ coi nên đi mua trà sữa trước hay đi ăn thịt nướng trước! Thật là khó chọn", Khởi My viết trên trang cá nhân. Ảnh: Znews.
Theo Znews, Kelvin Khánh từng chia sẻ, vợ chồng anh thống nhất không sinh con mà sống với nhau như vậy đến già. Ảnh: Znews.
"Cuộc sống hai người hiện tại rất vui, do đó, cứ sống với nhau như vậy. Đến thời điểm nào, chúng tôi thấy cần có con sẽ tính tiếp", nam ca sĩ bày tỏ. Ảnh: Znews.
Tháng 9/2025, Khởi My đăng tải hình ảnh cũ bên Kelvin Khánh. Cô nhắn nhủ chồng: "Chúc mừng sinh nhật bạn. Hên là tôi chụp lại chứ bây giờ ảnh mờ lắm luôn". Ảnh: FB Khởi My.
Thu Cúc (tổng hợp)
