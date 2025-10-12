Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trương Mỹ Nhân lên tiếng về nghi vấn mang bầu lần 3

Giải trí

Trương Mỹ Nhân lên tiếng về nghi vấn mang bầu lần 3

Người mẫu, diễn viên Trương Mỹ Nhân vừa phản hồi khi bị đồn mang thai. Hiện tại, người đẹp có hai cô con gái.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Trương Mỹ Nhân)
Chia sẻ loạt ảnh mới nhất, Trương Mỹ Nhân viết trên trang cá nhân: "Tăng vài kg là bị đồn có bầu".
Chia sẻ loạt ảnh mới nhất, Trương Mỹ Nhân viết trên trang cá nhân: "Tăng vài kg là bị đồn có bầu".
Trương Mỹ Nhân từng chia sẻ trên VOV, cô mắc chứng đa nang buồng trứng, được bác sĩ bảo rằng sau 25 tuổi rất khó có con.
Trương Mỹ Nhân từng chia sẻ trên VOV, cô mắc chứng đa nang buồng trứng, được bác sĩ bảo rằng sau 25 tuổi rất khó có con.
Nữ diễn viên không mảy may nghi ngờ đến chuyện có bầu con gái đầu lòng Bona khi cân nặng tăng lên 55kg.
Nữ diễn viên không mảy may nghi ngờ đến chuyện có bầu con gái đầu lòng Bona khi cân nặng tăng lên 55kg.
"Đến khi bình tĩnh lại, Nhân vui vô cùng. Vì giống như ông trời đã ban xuống cho mình điều mà bản thân mong mỏi từ lâu. Nhân cảm thấy may mắn và trân trọng điều đó", cô chia sẻ.
"Đến khi bình tĩnh lại, Nhân vui vô cùng. Vì giống như ông trời đã ban xuống cho mình điều mà bản thân mong mỏi từ lâu. Nhân cảm thấy may mắn và trân trọng điều đó", cô chia sẻ.
8 năm trước, Trương Mỹ Nhân gặp Phí Ngọc Hưng. Năm 2023, người đẹp được nửa kia cầu hôn và đăng ký kết hôn.
8 năm trước, Trương Mỹ Nhân gặp Phí Ngọc Hưng. Năm 2023, người đẹp được nửa kia cầu hôn và đăng ký kết hôn.
Trương Mỹ Nhân chia sẻ trên Saostar, Phí Ngọc Hưng trưởng thành hơn sau khi cả hai trở thành vợ chồng.
Trương Mỹ Nhân chia sẻ trên Saostar, Phí Ngọc Hưng trưởng thành hơn sau khi cả hai trở thành vợ chồng.
Cả hai có hai con gái chung vào năm 2020 và 2024.
Cả hai có hai con gái chung vào năm 2020 và 2024.
Trương Mỹ Nhân từng bày tỏ mong muốn tổ chức đám cưới khi hai con cứng cáp.
Trương Mỹ Nhân từng bày tỏ mong muốn tổ chức đám cưới khi hai con cứng cáp.
"Tôi nghĩ khoảnh khắc hai bé cùng mẹ bước vào lễ đường sẽ rất đáng yêu. Lúc đó, con sẽ không phân bì là tại sao đám cưới của mẹ con không được làm hành động này hay xuất hiện. Thế nên, tôi rất mong chờ đến ngày đó", cô chia sẻ.
"Tôi nghĩ khoảnh khắc hai bé cùng mẹ bước vào lễ đường sẽ rất đáng yêu. Lúc đó, con sẽ không phân bì là tại sao đám cưới của mẹ con không được làm hành động này hay xuất hiện. Thế nên, tôi rất mong chờ đến ngày đó", cô chia sẻ.
Hai con gái của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng có nhiều nét giống bố, quấn quýt, yêu thương nhau.
Hai con gái của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng có nhiều nét giống bố, quấn quýt, yêu thương nhau.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Trương Mỹ Nhân)
#Trương Mỹ Nhân #diễn viên Trương Mỹ Nhân #người mẫu Trương Mỹ Nhân #chồng Trương Mỹ Nhân #con gái Trương Mỹ Nhân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT