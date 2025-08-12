Hà Nội

Nhan sắc gợi cảm của ca sĩ Khởi My

Giải trí

Nhan sắc gợi cảm của ca sĩ Khởi My

Khởi My sở hữu gương mặt không tuổi, vóc dáng thon gọn. Mới đây, hình ảnh dịu dàng, quyến rũ của nữ ca sĩ gây chú ý.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo đuổi phong cách cá tính, Khởi My gây bất ngờ khi ăn mặc quyến rũ, dịu dàng. Ca sĩ Đại Nhân trêu chọc đàn em: "Em gái nào hack Facebook em trai tôi vậy". Khởi My đáp lại đàn anh: "Em gái đến từ hôm kia". Ảnh: FB Khởi My.
Khởi My sở hữu gương mặt không tuổi. Nhiều người khen ngợi ở tuổi 35, cô vẫn trẻ trung như tuổi đôi mươi. Ảnh: FB Khởi My.
Khởi My thường xuyên nhuộm tóc màu nổi bật. Ảnh: FB Khởi My.
Màu tóc hồng dường như giúp nữ ca sĩ trông trẻ ra. Ảnh: FB Khởi My.
Khởi My đoạt giải nhất Tiếng ca học đường năm 2007, giành danh hiệu quán quân Gương mặt thân quen 2013. Ảnh: FB Khởi My.
Hình ảnh Khởi My năng động, cá tính cách đây hơn 10 năm. Ảnh: FB Khởi My.
Lần hiếm hoi nữ ca sĩ chọn phong cách dịu dàng, nữ tính trong những năm đầu hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB Khởi My.
Khởi My kết hôn năm 2017 với nam ca sĩ Kelvin Khánh. Cả hai nên duyên khi đóng chung MV Gửi cho anh. Ảnh: FB Khởi My.
Kelvin Khánh và Khởi My có đôi lần chia sẻ về hôn nhân trên truyền thông. Ảnh: FB Khởi My.
Năm 2020, trong cuộc phỏng vấn với Znews, Kelvin Khánh cho biết, vợ chồng anh thống nhất không sinh con mà sống với nhau như vậy đến già. Ảnh: FB Khởi My.
Theo VOV năm 2017, Kelvin Khánh cho biết, Khởi My có tính cách giống nhau khi đứng trên sân khấu và ở ngoài đời. Ảnh: FB Khởi My.
Năm 2024, vướng tin đồn ly hôn, Khởi My viết: "Trong thế gian đang lùm xùm, thì 2 đứa đang suy nghĩ có nên đi mua trà sữa trước hay đi ăn thịt nướng trước đây ! Thật là khó chọn". Ảnh: FB Khởi My.
