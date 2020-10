Chỉ một lần vợ sai lầm, tôi như mất khả năng làm đàn ông

Tôi không bao giờ ngờ được có lúc vợ sai lầm một điều kinh khủng đến vậy. Ngay cả khi tôi tìm mọi cách để thông cảm và tha thứ, tinh thần và thân xác của tôi dường như vẫn phản ứng ngược lại.

Tôi và vợ quen nhau từ hồi học đại học, hai đứa trải qua rất nhiều thăng trầm mới đến được với nhau. Nhất là vợ tôi, thậm chí đã phải mang tiếng, bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà để đến với tôi. Chính vì vậy, làm bất cứ việc gì tôi đều trân trọng vợ, trân trọng sự hy sinh của cô ấy để đến với mình.

Thế nhưng sau tất cả khó khăn để đến được với nhau, nỗ lực cùng nhau có được cuộc sống sung túc, vợ tôi lại mắc phải sai lầm nhớ đời.

Trong một lần mâu thuẫn đến đỉnh điểm, vợ tôi đã đi nhậu say với đồng nghiệp và xảy ra chuyện quan hệ đau lòng với cậu ta. Điều đáng nói là, chính vợ cậu đồng nghiệp đã gắn camera bí mật ở nhà và bắt quả tang mọi chuyện, còn gửi đoạn video ấy cho tôi.

Ảnh: minh họa

Nhiều lúc tôi vẫn ám ảnh rằng, chuyện đó đã xảy ra rất nhiều, hay chỉ một lần duy nhất? Cảm giác khi nhìn vợ mình cuồng say bên một người khác khiến tôi như bốc cháy trong lòng, lại như hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt đau đớn. Vì cô ấy chưa bao giờ chủ động và cuồng nhiệt như thế với tôi. Với tôi cô ấy luôn tỏ ra dịu dàng đoan trang. Khó có thể ngờ, với người khác, cô ấy lại có thể tỏ ra như một con hổ đói, còn táo tợn làm những điều khó ngờ.

Vợ tôi sau khi biết chuyện lập tức nhận lỗi, nói đó là lần duy nhất. Tôi yêu và luôn trân trọng những gì cô ấy đã hy sinh cho mình, nên tôi tin vậy, hoặc muốn tin như vậy.

Tôi cố gắng gạt bỏ mọi chuyện trong đầu, dùng thời gian để chữa lành vết thương cho cả hai. Nhưng mỗi lần vợ gần gũi, đang cao trào, tôi lại nhớ tới những cảnh tượng ấy và nguội ngắt.

Tôi không muốn vợ biết lý do thật nên luôn tìm cách nói dối do mình, do mình gặp vấn đề sinh lý. Điều này khiến cả hai càng bị đẩy xa hơn. Tôi cũng sợ rằng, nếu tình trạng ấy kéo dài mình cũng sẽ gặp vấn đề về sinh lý. Nhưng tôi cũng không đủ can đảm nói ra cảm xúc thật của mình cho cô ấy. Liệu rằng tôi có nên thử quan hệ với một ai khác bên ngoài để tìm lại cảm giác của chính mình?