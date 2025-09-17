Khoảnh khắc người đàn ông bị điện giật tử vong khi đang rửa xe

Một phần diễn biến đã được camera hành trình của ô tô đỗ gần đó ghi lại.

Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra vào chiều ngày 10/9, tại bãi xe trên đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP. HCM (TP Thủ Đức cũ). Trong quá trình đang bơm nước rửa xe, người đàn ông không may gặp nạn, ngã xuống đất, nằm bất động. Người đàn ông được xác định là anh Đ.T.H. (42 tuổi, trú tại tỉnh Bình Phước Cũ).

Vào 16h30' chiều cùng ngày, người dân phát hiện thấy anh H. nằm trong bãi xe. Khi lại gần kiểm tra thì phát hiện anh H. đã tử vong, đồ đạc xung quanh bị cháy, bốc khói. Người dân đã lập tức ngắt cầu dao và báo công an.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đã phối hợp cùng Công an phường Phú Hữu khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định anh H. là nhân viên sửa xe cho garage nằm trong bãi xe nói trên.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh H. mở điện máy bơm nước để rửa xe máy. Công an nghi ngờ máy bơm bị rò điện khiến nạn nhân bị điện giật tử vong.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.