Sự thật việc "quét mã QR, tiền trong tài khoản không cánh mà bay"

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, mặc dù hiện nay tình trạng lừa đảo trên không gian mạng rất phổ biến, tuy nhiên, không phải cảnh báo lừa đảo nào cũng là thật, thậm chí các đối tượng lừa đảo có thể dùng cảnh báo lừa đảo để dẫn dụ người dùng vào kịch bản lừa đảo. Vì vậy, nếu nhận được các thông tin, bất kể nội dung là gì, bạn luôn cần kiểm chứng lại.

“Người dùng có thể kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống như trang web của cơ quan công an, ngân hàng, báo chí, truyền hình chính thống. Theo dõi các cảnh báo từ Hiệp hội An ninh mạng hoặc các công ty an ninh mạng uy tín. Không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng để hạn chế phát tán các tin đồn gây hoang mang mà không có cơ sở”, ông Vũ Ngọc Sơn khuyến nghị.

Tùy vào mục đích sử dụng của mã QR mà người dùng có thể bị tấn công hay không. Bản chất mã QR không phải mã độc tấn công trực tiếp mà chỉ là trung gian để chuyển tải nội dung. Vì vậy, người dùng có bị tấn công hay không phụ thuộc vào cách xử lý nội dung sau khi máy quét ánh xạ từ mã QR ra nội dung ban đầu.

“Quét mã QR xong thì không sao nhưng quét ra link hoặc tài khoản chuyển tiền mà mình truy cập link hay chuyển tiền thì mới bị lừa đảo. Tuy nhiên, nếu chuyển tiền thì cũng do người đó tự bấm chuyển tiền sau khi quét mã QR, còn hệ thống ngân hàng không tự động bao giờ”, chuyên gia an ninh mạng nhấn mạnh.

Đại diện Hiệp hội An ninh mạng cũng khuyến nghị, những chiêu cảnh báo lừa đảo bây giờ hot không kém tin giật gân nên nhiều người câu view hoặc trục lợi cá nhân cũng thực hiện thông qua cảnh báo lừa đảo khá nhiều. Người dân cần tỉnh táo để tránh lan truyền tin kiểu này.