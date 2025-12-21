Hà Nội

Tình cờ tìm thấy tranh sàn khảm 1.500 năm tuổi trong nhà máy cũ

Bức tranh sàn khảm có niên đại 1.500 năm được phát hiện tình cờ bên trong một nhà máy bỏ hoang ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Khi tiến hành khai quật tại một nhà máy xay ngũ cốc bỏ hoang ở Beyazsu thuộc quận Midyat, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Mardin bất ngờ tìm thấy di tích cổ xưa đẹp mắt. Ảnh: @Bảo tàng Mardin.
Đó là một bức tranh sàn khảm nằm dưới cột của công trình nhà máy cổ. Ảnh: @Bảo tàng Mardin.
Ước tính, bức tranh sàn khảm này có niên đại khoảng 1.500 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Mardin.
Bức tranh khảm chủ yếu sử dụng các họa tiết hình học bao gồm hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn và hình tam giác. Ảnh: @Bảo tàng Mardin.
Các thiết kế được kết nối với nhau thông qua các họa tiết lằn sóng, hình chữ thập và biểu tượng vô cực kỳ thú. Ảnh: @Bảo tàng Mardin.
Nhóm khai quật cũng phát hiện ra một manh mối về người có thể đã sở hữu hoặc đặt làm bức tranh sàn khảm 1.500 năm tuổi này. Bởi ở một phần, các viên gạch lát sàn ghép lại thành dòng chữ “Tittos Domestikos”. Ảnh: @Bảo tàng Mardin.
Tittos dường như là một tên riêng, trong khi Domestikos được biết đến trong các nguồn tài liệu Byzantine như một chức danh quân sự hoặc giáo sĩ. Ảnh: @Bảo tàng Mardin.
Giờ đây, bức tranh sàn khảm có thể giúp các nhà nghiên cứu khám phá thêm về lịch sử của nhà máy cổ này. Ảnh: @Bảo tàng Mardin.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
#Bức tranh #sàn khảm #họa tiết #nhà máy #thổ nhĩ kỳ

