Ngỡ ngàng chiếc dép 650 năm tuổi trong tổ kền kền hang động

Chiếc dép 650 năm tuổi này được tìm thấy trong tổ của chim kền kền ở một hang động Tây Ban Nha.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Khi tiến hành khai quật tại một hang động cổ ở miền Nam Tây Ban Nha, các chuyên gia đến từ Viện Khảo Cổ Học Tây Ban Nha bất ngờ tìm thấy một di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Tây Ban Nha.
Đó là một chiếc tổ của loài chim kền kền có râu và tổ này được làm từ loại cỏ khô đan. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Tây Ban Nha.
Bên trong chiếc tổ này, nhóm chuyên gia tìm thấy hài cốt chim con kền kền, cùng một ít vỏ trứng. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, không chỉ dừng tại đó, nhóm khảo cổ còn phát hiện trong chiếc tổ này còn có các hiện vật như mũi tên nỏ, giáo gỗ, ná bắn đá, cùng một chiếc dép kỳ lạ. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Tây Ban Nha.
Ước tính chiếc dép này đã 650 tuổi. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Tây Ban Nha.
Về cơ bản, chiếc dép cổ này được làm bằng cỏ và cành cây. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Tây Ban Nha.
Điều này tuyệt vời đến nỗi các chuyên gia gọi tổ chim này là một "bảo tàng tự nhiên" thu nhỏ. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Tây Ban Nha.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
