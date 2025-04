10 loài động vật quái dị "Trời ban" ở Việt Nam, nhìn cực ám ảnh

10. Thằn lằn chân ngắn Lygosoma quadrupes: Đây là loài thằn lằn có ngoại hình rất dị. Đuôi chúng dài 7cm, bằng một nửa cơ thể (khoảng 15cm). Đặc biệt, chúng có chân trước và sau, mỗi chân dài khoảng 2cm. Dù có chân nhưng nó cũng chẳng để làm gì bởi quá yếu ớt, không thể nâng đỡ cơ thể của thằn lằn chân ngắn.



9. Cá thòi lòi Periophthalmus schlosser: Cá thòi lòi có thể di chuyển trên cạn bằng 2 chi trước, mắt lồi giống loài ếch. Đó là lý do vì sao chúng dễ bị nhầm là loài lưỡng cư. 8. Tắc kè bay Dacro maculatus: Cũng như những loài tắc kè khác, tắc kè bay có thể biến đổi màu sắc rất kỳ diệu. Chúng có thể hóa trang tài tình đến mức từ 4 mét trở lên chúng ta sẽ khó mà phân biệt được tắc kè bay hay thân cây xù xì. Ngoài ra, đôi cánh da còn giúp tắc kè bay có thể bay từ cây này sang cây khác. 7. Ếch giun Ichthyophis bannanicus: Dù mang thân hình giống thằn lằn, rắn nhưng loài này lại được xác định là lưỡng cư, gọi là ếch giun. Chúng mắt nhỏ, mõm nhọn, hàm rõ. Hiện tại ếch giun Ichthyophis bannanicus đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam. 6. Cá cóc sần Echinotriton asperrimus: Đây là một sinh vật cổ đại hiếm hoi còn sót lại trên Trái đất. Bộ gene của chúng nhiều gấp 8 lần so với gene người (khoảng 24GB). Giới khoa học cho biết, cần đến hệ thống máy tính cực mạnh để lắp ráp các trình tự hệ gene này với nhau và cần 6 tháng đến 2 năm mới hiểu hết nó. 5. Cá nóc nước ngọt Chelolodon fluviatilis: Loài này sống ở tầng đáy các sông, hồ nước ngọt phía Nam Việt Nam. Khả năng nhìn thấy chúng trong tự nhiên không cao, nhưng nhiều người đã biết đến cá nóc nước ngọt qua phim ảnh, sách truyện. Khi gặp nguy hiểm cá nóc nước ngọt sẽ phình to như một quả bóng.



Chỉ có điều quả bóng này trơn nhẫy, không một loài nào có thể nuốt nổi chúng. Dù có vẻ ngoài dễ thương nhưng cá nóc nước ngọt rất độc. Nọc độc của chúng còn mạnh hơn xyanua, có thể gây chết người trong vòng 20 phút. Vì vậy mà loài này còn được mệnh danh là "Kẻ giết người dễ thương", "Sát thủ dễ thương"... 4. Ve sầu vòi voi cánh vàng Pyrops caldelaria: Loài côn trùng này có đôi cánh sặc sỡ và khả năng bật nhảy rất nhanh. Chúng sống nhiều ở các khu rừng thuộc Đồng Nai, Bình Phước… 3. Bọ lá Phylliidae: Nếu không nhìn kỹ, ai cũng nghĩ đây chỉ là một chiếc lá, nhưng thực chất nó là bọ que, còn gọi là bọ lá. Thân hình giống hệt chiếc lá giúp chúng có thể ẩn náu, đánh lạc hướng kẻ thù một cách dễ dàng. 2. Ếch gáy đô Limnonectes dabanus: Loài ếch kỳ dị này là một loài lưỡng cư cổ còn sót lại từ kỷ Phấn trắng. Chúng là loài đặc hữu của Việt Nam. Thường sống ở các con sông, đầm lầy. 1. Ếch cây sần Bắc Bộ Theloderma corticale: Loài ếch này sẽ gây ám ảnh cho những ai mắc hội chứng sợ lỗ. Làn da sần sùi của nó đáng sợ nhưng cũng có gì đó rất cuốn hút. Đây là lớp ngụy trang hoàn hảo của ếch cây sần trước kẻ thù.

