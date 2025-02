Loài cây may mắn, hút lộc, trồng nhiều ở đền chùa Việt Nam

1. Có thân phình to như củ. Cây hoa sứ có thân phình to ở gốc, giúp dự trữ nước để sống sót trong môi trường sa mạc khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest. 2. Dễ trồng và chịu hạn tốt. Với khả năng chịu hạn tuyệt vời, hoa sứ là lựa chọn lý tưởng cho những người yêu cây cảnh nhưng không có nhiều thời gian chăm sóc. Cây thích nghi tốt với đất cát và khí hậu khô nóng. Ảnh: Pinterest. 3. Hoa nở rực rỡ quanh năm. Hoa của cây hoa sứ có màu sắc rực rỡ, thường là màu đỏ hồng nhưng cũng có màu trắng, tím và cam. Nếu được chăm sóc tốt, cây có thể ra hoa gần như quanh năm, tạo nên vẻ đẹp cuốn hút. Ảnh: Pinterest. 4. Có độc nhưng cũng được dùng làm thuốc. Nhựa của cây hoa sứ có chứa chất độc, từng được một số bộ lạc châu Phi sử dụng để tẩm vào mũi tên khi săn bắn. Tuy nhiên, trong y học truyền thống, cây này cũng được dùng để chữa một số bệnh khi sử dụng đúng liều lượng. Ảnh: Pinterest. 5. Có thể nhân giống bằng hạt hoặc giâm cành. Cây hoa sứ có thể nhân giống dễ dàng bằng hạt hoặc giâm cành. Tuy nhiên, nếu trồng từ hạt, cây sẽ phát triển bộ rễ phình đẹp hơn so với phương pháp giâm cành. Ảnh: Pinterest. 6. Yêu cầu ánh sáng mạnh để phát triển tốt. Hoa sứ là loài cây ưa nắng, cần nhiều ánh sáng để phát triển khỏe mạnh và ra hoa rực rỡ. Nếu trồng trong nhà, cây cần được đặt ở nơi có ánh sáng trực tiếp ít nhất vài giờ mỗi ngày. Ảnh: Pinterest. 7. Được yêu thích trong nghệ thuật bonsai. Nhờ thân cây dày và rễ nổi đẹp mắt, cây hoa sứ thường được uốn nắn thành bonsai, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo với dáng thế kỳ lạ. Ảnh: Pinterest. 8. Là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Trong phong thủy, cây hoa sứ được cho là mang lại may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ, đặc biệt khi trồng trước nhà hoặc trong phòng khách. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

