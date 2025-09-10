Hà Nội

Kho báu vàng 4.300 năm tuổi được 4 học sinh Anh tìm thấy gây sửng sốt

Kho tri thức

Kho báu vàng 4.300 năm tuổi được 4 học sinh Anh tìm thấy gây sửng sốt

Nhiều nhà khảo cổ mất nhiều năm đào bới chỉ để tìm ra kho báu bị chôn vùi nhưng bốn cậu học sinh ở Anh chỉ mất một buổi sáng để tìm thấy đồ trang trí bằng vàng.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Các học sinh tại trường trung học cơ sở Alston ở Cumbria bao gồm Aidan Bell (10 tuổi), Luca Alderson (8 tuổi), Sebastian Alderson (10 tuổi) và Joseph Bell (7 tuổi) đã được học về lịch sử Thời Đại Đồ Đồng của khu vực Kirkhaugh, Northumberland ngay tại trường. Ảnh: @Sebastian Alderson/Aidan Bell /Luca Alderson/Joseph Bell.
Thông qua một chương trình tuyệt vời mang tên Dreaming the Land, một chương trình khai quật dựa trên khảo cổ học và văn hóa dân gian địa phương, điều này đã khuyến khích các trẻ em tham gia các hoạt động thăm dò cổ vật, và thật bất ngờ khi các em đã tìm thấy kho báu thực sự. Ảnh: @Sebastian Alderson/Aidan Bell /Luca Alderson/Joseph Bell.
Kho báu này thực tế là một tấm vàng mỏng hình bầu dục dài 3,3 cm ước tính có niên đại thuộc Thời Kỳ Đồ Đồng khoảng 4.300 năm tuổi. Tấm vàng mỏng hình bầu dục được cán thành hình bán trụ với hai hàng chấm nổi dọc theo chu vi bên ngoài của vật thể. Ảnh: @Sebastian Alderson/Aidan Bell /Luca Alderson/Joseph Bell.
Không rõ chúng được thiết kế để sử dụng như thế nào, nhưng nhiều khả năng chúng được dùng để cố định những lọn tóc đã được thắt gọn, bết trước đó. Ảnh: @Sebastian Alderson/Aidan Bell /Luca Alderson/Joseph Bell.
Vật thể đã được gửi đến Bảo tàng Great North để tiếp tục bảo tồn hiện vật và trưng bày. Ảnh: @Sebastian Alderson/Aidan Bell /Luca Alderson/Joseph Bell.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Đồ trang trí #vàng #học sinh #hiện vật #kim loại

