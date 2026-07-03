Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khi nào giấy phép lái xe quá hạn phải thi lại lý thuyết?

Người có GPLX hết hạn sẽ có thêm gần một tháng để làm thủ tục cấp đổi, thay vì phải thi lại lý thuyết khi lỡ để GPLX quá hạn dù chỉ một ngày như trước đây.

Thiên Tuấn

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 108/2026/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA. Một trong những thay đổi đáng chú ý là quy định mới về việc cấp đổi giấy phép lái xe quá hạn.

giay-phep-lai-xe.jpg
Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, theo điểm a, khoản 2, điều 19 của Thông tư 108/2026, trường hợp giấy phép lái xe (GPLX) quá thời hạn sử dụng từ đủ 30 ngày đến dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn đến thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ thì phải sát hạch lý thuyết cấp đổi giấy phép lái xe.

Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ đủ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp đổi giấy phép lái xe.

Theo quy định trước đây tại Thông tư 12/2025, người có GPLX quá hạn dù chỉ một ngày cũng phải thi sát hạch lý thuyết, và GPLX quá hạn từ 1 năm trở lên sẽ phải tham gia sát hạch cả lý thuyết và thực hành. Chỉ trường hợp không thể cấp đổi GPLX do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh và có căn cứ chứng minh thì mới được miễn sát hạch lý thuyết.

Quy định mới có hiệu lực từ 1/7, được đánh giá là tạo thuận tiện hơn cho tài xế, vì việc lỡ để quên hoặc bận công việc khiến GPLX quá hạn vài ngày là khá phổ biến.

Ngoài thay đổi trên, Thông tư 108/2026 của Bộ Công an còn bỏ phần thi sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông.

Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phố cổ Hà Nội.
#giấy phép lái xe #đổi bằng lái xe #thông tư 108 #giao thông #sát hạch

Bài liên quan

Xã hội

Hàng loạt quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng chính thức được áp dụng.

Từ 1/7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến, trật tự 2025 chính thức có hiệu lực.

Trong đó, có quy định về thời gian làm việc của tài xế kinh doanh vận tải, quy định về lắp ghế an toàn cho trẻ em, camera giám sát khoang hành khách và siết chặt giấy phép lái xe.

Xem chi tiết

Xã hội

Xăng E10 "phủ sóng" từ ngày 1/6 và những lưu ý cho người dùng xe

Từ 1/6, xăng sinh học E10 chính thức thay thế xăng khoáng trên toàn quốc với mức giá rẻ hơn. Các chuyên gia đã đưa ra lưu ý quan trọng cho người dùng xe cũ.

Theo quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công thương, kể từ ngày 1/6, xăng khoáng sẽ chính thức biến mất trên thị trường. Thay vào đó, toàn bộ lượng xăng này phải được phối trộn, pha chế thành xăng sinh học E10 để phục vụ cho các loại động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc.

Riêng đối với dòng xe máy đời cũ, người dân vẫn có thể sử dụng xăng sinh học E5 RON 92. Loại xăng này tiếp tục được phép pha chế và lưu hành cho đến hết năm 2030 để đảm bảo lộ trình chuyển đổi phù hợp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Danh mục hệ thống AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

Danh mục hệ thống AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 33/2026/QĐ-TTg ban hành Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có rủi ro cao trong 6 lĩnh vực gồm giáo dục, dân tộc và tôn giáo, y tế, ngân hàng, tố tụng và giao thông vận tải.