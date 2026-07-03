Khi nào giấy phép lái xe quá hạn phải thi lại lý thuyết?

Người có GPLX hết hạn sẽ có thêm gần một tháng để làm thủ tục cấp đổi, thay vì phải thi lại lý thuyết khi lỡ để GPLX quá hạn dù chỉ một ngày như trước đây.

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 108/2026/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA. Một trong những thay đổi đáng chú ý là quy định mới về việc cấp đổi giấy phép lái xe quá hạn.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, theo điểm a, khoản 2, điều 19 của Thông tư 108/2026, trường hợp giấy phép lái xe (GPLX) quá thời hạn sử dụng từ đủ 30 ngày đến dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn đến thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ thì phải sát hạch lý thuyết cấp đổi giấy phép lái xe.

Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ đủ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp đổi giấy phép lái xe.

Theo quy định trước đây tại Thông tư 12/2025, người có GPLX quá hạn dù chỉ một ngày cũng phải thi sát hạch lý thuyết, và GPLX quá hạn từ 1 năm trở lên sẽ phải tham gia sát hạch cả lý thuyết và thực hành. Chỉ trường hợp không thể cấp đổi GPLX do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh và có căn cứ chứng minh thì mới được miễn sát hạch lý thuyết.

Quy định mới có hiệu lực từ 1/7, được đánh giá là tạo thuận tiện hơn cho tài xế, vì việc lỡ để quên hoặc bận công việc khiến GPLX quá hạn vài ngày là khá phổ biến.

Ngoài thay đổi trên, Thông tư 108/2026 của Bộ Công an còn bỏ phần thi sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông.