Khen ngợi ê-kíp thông tim bào thai cho thai phụ Singapore

Ngày 30/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi thư khen cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế và tập thể lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) đã thực hiện thành công ca can thiệp thông tim bào thai cho thai phụ người Singapore.

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay rất vui và tự hào khi được biết ngày 28/5 vừa qua đội ngũ các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên với năng lực chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm của Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai thứ 9. Đặc biệt, thai phụ lần này là người Singapore mang thai nhi mới 25 tuần tuổi, nặng chưa đầy 600g nhưng mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp, được các chuyên gia y tế của Singapore giới thiệu sang Việt Nam can thiệp.

Ca can thiệp cho thai nhi - Ảnh BVCC

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, kỹ thuật can thiệp tim bào thai là kỹ thuật mới, phức tạp, không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng và kỹ thuật tinh vi, mà còn đặt ra những yêu cầu khắt khe về sự phối hợp đa chuyên khoa, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh trước những quyết định sống còn cho hai sinh mạng mẹ và con. Hiện nay, kỹ thuật này mới chỉ được thực hiện thành công ở một số ít quốc gia trên thế giới có hệ thống y tế chuyên sâu và phát triển.

Việc các bác sĩ Việt Nam đã tiếp cận, làm chủ và ứng dụng thành công kỹ thuật này là minh chứng rõ nét cho năng lực nội sinh ngày càng vững mạnh của nền y học nước nhà. Đây không chỉ là một thành tựu kỹ thuật chuyên môn y khoa mà còn là thành công chạm tới giá trị nhân văn sâu sắc, khi những mầm sống rất mong manh giữa ranh giới sống còn đã được níu giữ bởi những bàn tay, khối óc, bằng tâm huyết và trí tuệ của những thầy thuốc như mẹ hiền.

Thành tựu này không chỉ mang lại niềm hy vọng cho hàng ngàn thai phụ và gia đình, mà còn mở ra hướng đi mới trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp ngay từ thời kỳ bào thai - một bước tiến quan trọng để ngành Y tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với y học thế giới.

"Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, sự đột phá, phát triển chuyên môn kỹ thuật của các cán bộ lãnh đạo, bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng, nhân viên Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Từ Dũ và sự chỉ đạo của Sở Y tế TP HCM. Việc thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp tim bào thai mở ra nhiều triển vọng về sự phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trong khám bệnh, chữa bệnh, tạo dựng niềm tin, hình ảnh và uy tín quốc tế cho nền y tế nước nhà", Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan viết trong thư.

Trước đó, theo Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, ngày 28/5, các chuyên gia can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với chuyên gia can thiệp tim mạch trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã can thiệp thành công trường hợp bào thai bị dị tật tim bẩm sinh phức tạp. Thai phụ là chị K.W.S. (41 tuổi, người Singapore), mang thai lần đầu sau hơn 10 năm hiếm muộn, nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Ca can thiệp ngày 28/5 là ca khó nhất trong 9 ca can thiệp tim bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ từ trước đến nay, là cột mốc lớn về kỹ thuật chuyên môn, đánh dấu bước ngoặt mới của y học bào thai tại Việt Nam.

Đặc biệt, việc một bệnh viện hàng đầu tại Singapore chủ động giới thiệu thai phụ sang TP HCM để được can thiệp tim bào thai không chỉ thể hiện niềm tin vào năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Việt Nam, mà còn là minh chứng cho sự ghi nhận của khu vực ASEAN đối với trình độ kỹ thuật cao trong lĩnh vực y học bào thai tại nước ta.